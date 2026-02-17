Nikola Petrač stigao u Remetinec, javio se na odsluženje kazne

Nikola Petrač, mlađi sin Hrvoja Petrača, javio se u Remetinec na izdržavanje kazne od šest mjeseci u ponedjeljak nešto prije ponoći.
Nikola Petrač je u aferi Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne, navodi 24 sata.
Nikola Petrač prao je novac preko svoje tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne.
Iza rešetaka Remetinca čeka ga stariji brat Novica koji od dvije godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru.
Njihov otac Hrvoje dobio je, zbog problema s leđima, do 31. ožujka odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora.