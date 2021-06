'Nikad u životu se neću vratiti u Hrvatsku, pa nisam budala! Tražit ću politički azil jer se radi o namještenom procesu'

Bjegunac od hrvatskog pravo, ali i onaj koji je prvi javno prokazao osječke suce, Zdravko Mamić najavio je kao će tražiti politički azil u BiH te je teško optužio Dinka Cvitana i Dragana Lozančića.

Kaže da zna koji su to predmeti, ali da to neće podijeliti s javnošću. Reći će sve odvjetništvu.

'Trebalo je doći davno prije do toga, jer su ti suci određene dokaze prikrili. Pa jel moguće da su oni sada uhapšeni, a da niti jedna tajna služba pa ni SOA nije znala o kontaktima sudaca, ali ne u slučaju braće Mamić već u sto slučajeva. Oni su kleptomani, oni su se hvalili meni kako su - da bi mi se učinili uvjerljivima da im dam novac, da su i u drugim predmetima uzimali novac', rekao je Mamić za Novu TV .

'Naravno, nemam druge nego da surađujem. Uhapšen je poduzetnik Drago Tadić. Meni to potpuno nije jasno, zato što je on krunski svjedok protiv tih kriminalaca. Ali ne samo njih, nego i drugih. Ako ja kažem u kameru da sam dao 80.000 eura sucu Visokog prekršajnog suda Nedjeljku Bobanu...Bile su vaše kamere da sam davao mito predsjedniku Vrhovnog suda, Đuri Sessi, zvanom Kesi...", napominje. Tvrdi i da ima dokaze za to.

"Naravno da imam dokaze, ali vi mene svi pitate jel ja imam dokaze, ali nisam služba". Kaže da ta saznanja nikad s nikim nije podijelio i da ga za to nitko nikada nije pitao.

Za slučaj u kojem je dao mito od države očekuje oprosnicu. "Naravno, to je jedino normalno. To mi trebaju dati u sedmoj brzini. Nikad u životu se neću vratiti, pa nisam budala. Dok sam tu u Bosni i Hercegovini mogu pomoći hrvatskoj vladi i građanima da riješe te luđake. Ja ću tražili i politički azil jer ovdje se radi o svim namještenim procesima protiv mene i moje obitelji. Ovdje je klasična eliminacija jedne obitelji", tvrdi.

"Zoran nikad u životu nije mogao dati mito, nije je dao mito. Tako da mi nije jasno zašto je obuhvaćen. On nije vidio niti jednog suca od njih, osim što sam mu ja nekad rekao daj uzmi moje novce i predaj ih toj i toj osobi, ali ne sucima.