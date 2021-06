Brleković: Kad je prijavio davanje mita, Mamić je odškrinuo vrata povratku u Hrvatsku

Nekadašnji javni tužitelj i potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, danas odvjetnik, Ivan Brleković komentirao je uhićenje osječkih sudaca Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Ante Kvesića i poduzetnika Drage Tadića te izbor predsjednika Vrhovnog suda

“Očito je Drago Tadić puno toga znao. Imam osjećaj da govori s dosta gorčine i da može svašta ispričati, sudjelovao je u različitim društvima”, rekao je Ivan Brleković te dodaje o susretima u svečanoj loži u Maksimiru:

“Dok sam bio potpredsjednik HNS-a, uvijek sam se čudio tome, to je bila stvar prestiža tko će se od političara visokog ranga nagurati u svečanu ložu. Često smo u organizaciji utakmice imali problema gdje smjestiti one koji dolaze s gostujućom ekipom. I uvijek su htjeli karte besplatno, ne da nemaju platiti, nego je to bilo normalno, stvar prestiža – biti u loži i dobiti kartu od HNS-a, tako da sam naučen na to', naveo je Brleković na N1.

Kazao je kako o eventualnim dogovorima i pregovorima “u svečanoj loži” ne može govoriti jer sam nije sudjelovao u nečem takvom, no napominje da je stol uvijek bio bogat hranom i pićem.

“Svaki sudac bi morao svaki dan 24 sata voditi računa gdje i kamo izlazi i s kim se druži. Ovako se stječe pogrešna slika ne samo o sucima koji krše kodeks etike, već o sudstvu u cjelini”, napomenuo je Brleković.