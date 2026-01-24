Nico Antic (12) preminuo u bolnici nakon napada morskog psa u Sydneyu

Dvanaestogodišnjeg Nicu Antica morski je pas napao u nedjelju dok je s prijateljima skakao sa stijena u Vaucluseu, oko 9 km udaljenom od središnje poslovne četvrti Sydneya. Prijatelji su ga izvukli iz mora i odvezli u bolnicu s teškim ozljedama obje noge.

"Slomljenog srca javljamo da je naš sin Nico preminuo", stoji u izjavi obitelji. "Nico je bio sretan, prijateljski i sportski nastrojen dječak s najljubaznijim i najvelikodušnijim duhom. Uvijek je bio pun života i tako ćemo ga pamtiti."