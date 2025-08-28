Nezakonito prikupljali fotografije žena; na meti seksističke platforme i Meloni

Cijeli je slučaj izašao na vidjelo kada je lokalna vijećnica iz Latine Valeria Campagna otkrila svoje fotografije na spornoj stranici te je podnijela tužbu.

Među metama seksističkih ispada na toj stranici našle su se premijerka Giorgia Meloni , oporbena čelnica Elly Schlein i influencerica Chiara Ferragni te zastupnica Europskog parlamenta Alessandra Moretti.

Neke od fotografija na stranici su uređivane i popraćene sramotnim, prostačkim i nasilničkim komentarima.

"Danas sam zgrožena, ljuta i razočarana. Ali ne mogu šutjeti", napisala je 24-godišnjakinja na Facebooku.

Tužbu protiv te mrežne stranice podnijela je i Moretti čije su slike, fotografije i snimke s televizijskih emisija u kojima je sudjelovala ukradene i promijenjene i kojima je omogućen pristup tisućama korisnika.

Kazala je da su prostački komentari utjecali na njezino mentalno zdravlje te da ugrožavaju sigurnost i ostalih žena.

Phica.eu je najavila zatvaranje svoje stranice jer, kako je rečeno, "nisu mogli na vrijeme spriječiti svo toksično ponašanje".

"Cijeli sadržaj će se izbrisati", priopćili su administratori stranice.

Sličan skandal desio se i ranije s talijanskom Facebook grupom "Mia Moglie" (Moja žena) koja je također nedavno ugašena.

U toj grupi je više od 30.000 muškaraca dijelilo fotografije svojih partnerica u toj voajerskoj zajednici, popraćene također prostačkim komentarima.