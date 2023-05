New York svake godine sve više tone, sada je otkriveno i zašto

Velika Jabuka možda je grad koji nikad ne spava, ali je definitivno grad koji tone, i to u prosjeku od jednog do dva milimetra svake godine, a neka područja tonu i dvostruko više, tvrdi novo istraživanje.

Ovakvo tonjenje samo pogoršava posljedice koje na grad, zbog topljenja ledenjaka uzrokovanog globalnim zagrijavanjem, ima porast razine mora. Voda koja okružuje New York City porasla je za oko 22 centimetra od 1950. godine, a velike poplave uzrokovane olujama mogle bi biti do četiri puta češće do kraja stoljeća zbog kombinacije porasta razine mora i uragana uzrokovanih klimatskim promjenama, piše Guardian.