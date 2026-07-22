HTZ-ova kampanja 'Local Host' na Bookingu u lipnju imala više od 3,5 milijuna impresija

Aktualna kampanja Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i platforme Booking.com kojom se u lipnju i srpnju na pet europskih tržišta promovira obiteljski smještaj s oznakom "Local Host" u ovom je lipnju, u svom prvom mjesecu provedbe, zabilježila je više od 3,5 milijuna impresija, izvijestila je u srijedu HTZ-a
Ta prva promotivna kampanja HTZ-a u suradnji s platformom Booking.com provodi se do kraja srpnja, a iz HTZ-a su rezultat iz lipnja označili potvrdom "snažne vidljivosti hrvatske ponude privatnog smještaja na ključnim tržištima".
Kampanja se provodi na tržištima Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Mađarske, s ciljem podizanja svijesti o projektu i oznaci "Local Host/Vaš domaćin" te poticanja rezervacija u obiteljskom smještaju s tom oznakom, ističu iz HTZ-a.
Oznaku "Local Host" dodjeljuje HTZ od prošle godine po zahtjevu domaćina u obiteljskom ili smještaju za turiste u domaćinstvima, a do sada se, po novim podacima HTZ-a, u to uključilo 3.400 domaćina, najviše u Istri, Kvarneru i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Prema podacima HTZ-a s početka srpnja, oznaku "Local Host" imalo je 3.200 domaćina.
"Današnji turisti sve više traže autentičnost, osobni pristup i iskustva kojim će destinaciju upoznati na zanimljiv način i upravo je s tim ciljem razvijena oznaka "Local Host". Time se prepoznaju i promoviraju domaćini koji svojim radom doprinose očuvanju identiteta destinacije, kulture, tradicije i okoliša. Obiteljski smještaj je važan i najbrojniji dio smještajne ponude te smo i zbog toga prvi puta kreirali kampanju u cijelosti posvećenu promociji obiteljskog smještaja i isticanju pravih domaćina", komentirao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.
Osim na Booking.comu, HTZ je u lipnju provodio promotivne aktivnosti za nositelje oznake "Local Host" na online kanalima s naglaskom na društvene mreže Facebook, Instagram i YouTube, usmjerene prema domaćem i osam inozemnih tržišta.
"Uspješnost provedenih aktivnosti najbolje potvrđuje preko 69 milijuna ostvarenih impresija, dok je promotivni video kampanje dosegao gotovo 14 milijuna pregleda", kažu iz HTZ-a.