HTZ-ova kampanja 'Local Host' na Bookingu u lipnju imala više od 3,5 milijuna impresija

Ta prva promotivna kampanja HTZ-a u suradnji s platformom Booking.com provodi se do kraja srpnja, a iz HTZ-a su rezultat iz lipnja označili potvrdom "snažne vidljivosti hrvatske ponude privatnog smještaja na ključnim tržištima".

Kampanja se provodi na tržištima Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Mađarske, s ciljem podizanja svijesti o projektu i oznaci "Local Host/Vaš domaćin" te poticanja rezervacija u obiteljskom smještaju s tom oznakom, ističu iz HTZ-a.

Oznaku "Local Host" dodjeljuje HTZ od prošle godine po zahtjevu domaćina u obiteljskom ili smještaju za turiste u domaćinstvima, a do sada se, po novim podacima HTZ-a, u to uključilo 3.400 domaćina, najviše u Istri, Kvarneru i Splitsko-dalmatinskoj županiji.