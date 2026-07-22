Drito prozvao Tomaševića: 'Novca je za 20 bazena Špansko, a imamo jedno kupalište'

Iz Kluba gradskih zastupnika stranke Drito kažu i da se građani s pravom pitaju zašto na gradilištima nema radnika, zašto strojevi miruju vikendom i zašto se ponekad satima ne vidi nikakva aktivnost usred radnog dana.

"Od 2021. do 2025. prihodi Grada Zagreba od poreza porasli su s približno 750 milijuna eura na 1,41 milijardu eura odnosno čak 88 posto. Da taj iznos prevedemo na jezik koji svatko razumije: to je novac za gotovo 20 bazena Špansko. Dvadeset bazena. Što mi imamo? Jedno kupalište", navode.