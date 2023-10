Neugodan intervju Vučića na CNN-u: Ne podržavate Dodika? Ne stavljajte mi riječi u usta

On je naglasio da je Srbija "uvijek cijenila" izvješća koja su dolazila od partnera iz Washingtona i Bijele kuće, ustvrdivši kako mora konstatirati da neka "nisu u potpunosti točna i kad je riječ o broju vojnika".

'Uvijek smo spremni na pregovore. Bili smo konstruktivni, a takvi ćemo i ostati. Morate znati da su svi u EU shvatili da Priština nije spremna za formiranje Zajednice srpskih općina (ZSO). Oni žele nastavak etničkog čišćenja Srba, posebno na sjeveru Kosova. Prijateljima iz EU, Amerike i svih drugih sam uvijek na raspolaganju i razgovarat ćemo o svim problemima. Već sam rekao - formirajte ZSO, pa ćemo ispuniti dogovoreno. Mir je u najboljem interesu Srbije. Možemo se pohvaliti da nam 63 posto ukupnih investicija stiže na Balkan, to nam treba. Zašto bismo igrali neke igrice', rekao je Vučić CNN.

Srbijanski predsjednik rekao je u ponedjeljak da se duž granice s Kosovom nalazi "regularan broj" od 4400 vojnika, istaknuvši kako je Srbija "posljednja kojoj je bio potreban" incident prije tjedan dana kada je na sjeveru Kosova ubijen kosovski policajac i tri naoružana Srba.

SAD su poručile prije tri dana da prate zabrinjavajuće raspoređivanje srbijanske vojske duž granice s Kosovom što destabilizira regiju, a glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je novinarima da će mirovna misija na Kosovu (KFOR) povećati prisutnost NATO snaga na sjeveru zemlje zbog rastućih napetosti.

Vučić je rekao da je prošle godine bilo '14.000 vojnika uz administrativnu liniju, prije nekoliko dana manje od 8400, a danas je to broj od 4400 vojnika', naglasivši da je to 'regularan broj'.

Uvijek čujemo i poslušamo kada naši parteri traže da deeskaliramo situaciju. Nema razloga za brigu i mi nismo imali nikakve sukobe s NATO-om, podsjetio je Vučić, naglasivši da se zalaže za veće prisustvo KFOR-a, posebno na sjeveru Kosova, jer je to način da se zaštiti srpsko stanovništvo.

Vučić je naglasio da nije potpisao nikakvu naredbu o podizanju borbene spremnosti.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je kako podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i Daytonski mirovni sporazum.

Na pitanje poznate novinarke znači li to da ne podržava predsjednika SNSD-a i najmoćnijeg srpskog političara u BiH, Milorada Dodika, koji stalno dovodi u pitanje taj integritet najavom otcjepljenja entiteta Republika Srpska, Vučić je rekao da 'ne štedi riječi'.

'Uvijek sam bio vrlo odgovoran i ozbiljan kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Uvijek sam podržavao teritorijalni integritet BiH...,' rekao je Vučić.

Pa onda ne podržavate Dodika, upitala je Amanpour.

'Ne stavljaj mi svoje riječi u usta. Podržavam Daytonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine', rekao je Vučić.

Na tvrdnju Amanpoura da kada Novak Đoković pred kamerama napiše "Kosovo je Srbija" to predstavlja nacionalistički ispad i raspiruje opasnost, Vučić je rekao:

'Vjerujem da je Đoković to učinio iz srca i da 99 posto ljudi u Srbiji vjeruje u to. Mi političari moramo biti konstruktivni, boriti se za bolji život i Srba i Albanaca. To je pravo pitanje', zaključio je srpski predsjednik.