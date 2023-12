Nestalo lijeka za epilepsiju: 'U zadnjih mjesec dana imao sam čak tri napada'

'Moji su napadaji teški, traju po pet minuta, ničeg nisam svjestan, tijelo mi se jako trese, pjena izlazi na usta... Netko mora biti sa mnom, da me okrene na bok kad taj 'potres' krene, i da mi nešto stavi u usta kako si ne bih pregrizao jezik', rekao je za 24sata.

Pliva je ostala bez sastojka za lijek koji joj dolazi iz Indije. O potencijalnoj nestašici je mjesec dana prije obavijestila Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a veletrgovci lijekovima kažu kako je obavijest došla prekasno da bi išli na interventni uvoz. HALMED odgovara kako u Hrvatskoj nisu dostupni drugi lijekovi s istom djelatnom tvari, ali jesu lijekovi iz iste terapijske skupine, namijenjeni liječenju epilepsije. Igor odgovara kako se organizam mora priviknuti na druge antiepileptike, što opet potencira epi-napadaje.

Slovenija i Austrija taj lijek imaju, ali ne prodaju ga strancima.

Nestašice lijekova u Hrvatskoj sve su češće. Trenutačno nedostaje pojedinih antibiotika, lijekova za tlak, dijabetes, osteoporozu...

'Bilježimo nestašicu u pojedinim skupinama lijekova kao što su lijekovi za bolove, za alergije, za epilepsiju, pojedini antibiotici. Međutim za sve njih imamo zamjene na našem tržištu, dakle lijekove s istim sastavom i istom namjenom. U slučaju da ih i nema na našem tržištu onda se oni nabavljaju iz druge države članice', izjavila je ranije glasnogovorica HALMED-a Ivana Šipić Gavrilović.

Do nestašice dolazi zbog velike potražnje, zastoja u proizvodnji i distribuciji. U HUP-u ističu, problem su niske cijene i velik rast proizvodnih troškova. Prosječna kutija generičkog lijeka stoji malo više od četiri eura.

'Predlažemo da se za sve lijekove koji koštaju do 25 eura, što je 95 posto svih izdanih kutija u Hrvatskoj, podigne cijena za prosječnu inflaciju koja je bila zadnjih godina, znači za nekih 15 posto. Znači za lijekove koji koštaju 1, 2, 3, ili 4 eura predlažemo povećanje od 15 posto. Građani to uopće neće osjetiti, to su lijekovi koji su na osnovnoj listi HZZO-a', rekla je Ana Gongola, predsjednica HUP-ove Udruge proizvođača lijekova.