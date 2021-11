Nestala četverogodišnja Australka pronađena nakon 18 dana

Četverogodišnjakinja koja je nestala iz kampa u australskoj unutrašnjosti prije više od dva tjedna pronađena je i vraćena roditeljima nakon što ju je policija spasila iz zaključane kuće, objavile su vlasti u srijedu

Cleo je posljednji puta viđena u šatoru svoje obitelji oko 1:30 po lokalnom vremenu 16. listopada u zabačenom kampu Blowholes Shacks u Macleoudu, oko 900 kilometara od Pertha, glavnog grada Zapadne Australije. Australska je policija strahovala da je djevojčica oteta i ponudila je milijun australskih dolara (4,84 milijuna HRK) za bilo kakvu informaciju.

"Kako divan dan, vratili smo Cleo njenim roditeljima. Ovo je prekrasan dan za ovu djevojčicu i njezinu divnu obitelj", rekao je ravnatelj policije Zapadne Australije Chris Dawson na konferenciji za medije. Tim od 140 ljudi radio je na slučaju, a policija je reagirala na više od 1000 dojava građana. Policija navodi kako se čini da je otmica vjerojatno bila oportunistička i očekuju da će optužnica biti podignuta kasnije u srijedu.

"Ona je fizički dobro. To je bilo evidentno od početka", kazao je inspektor iz odjela za ubojstva Cameron Blaine. On je bio među četiri osobe koje su spasile dijete i kaže da mu je to "nedvojbeno" najbolji trenutak u karijeri.

"Ona je vrlo draga, energična djevojčica, vrlo povjerljiva i vrlo otvorena prema nama", rekao je. Australski premijer Scott Morrison također je pozdravio "divnu, olakšavajuću vijest".

"Cleo Smith je pronađena. Kod kuće je, zdrava i sigurna. Naše molitve su uslišane", napisao je Morrison na Twitteru.