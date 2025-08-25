zbog planova sanacije

Vlada u Francuskoj opet na klimavim nogama: Premijer traži glasanje o povjerenju

I.Ba./Hina

25.08.2025 u 19:01

Francois Bayrou, francuski premijer
Francois Bayrou, francuski premijer Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON
Francuski premijer Francois Bayrou tražit će da parlament 8. rujna glasa o povjerenju njegovoj vladi zbog nepopularnih planova sanacije francuskih javnih financija

Bayrouov potez će otkriti ima li dovoljno podrške u podijeljenom parlamentu za svoj prijedlog proračunskih ušteda od 44 milijarde eura dok pokušava ukrotiti proračunski deficit koji je prošle godine dosegao 5,8 posto bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo dvostruko više od službenog ograničenja EU-a od tri posto.

Ako izgubi glasanje o povjerenju, Bayrouova manjinska vlada će pasti.

„Suočavamo se s neposrednom opasnošću s kojom se moramo suočiti... inače nemamo budućnost“, rekao je Bayrou na konferenciji za medije o teretu duga. „Naša zemlja je u opasnosti", rekao je.

Bayrouovi napori za stezanje remena našli su se na meti kritika i s lijeva i s desna. U riziku je da mu se izglasa nepovjerenje kao njegovom prethodniku Michelu Barnieru krajem 2024. nakon samo tri mjeseca na dužnosti.

Glasanje o povjerenju održat će se samo dva dana prije planiranih prosvjeda na koje se poziva na društvenim mrežama, a podržavaju ih ljevičarske stranke i neki sindikati.

Poziv na opće prosvjede 10. rujna izazvao je usporedbe s prosvjedima "žutih prsluka" koji su izbili 2018. godine zbog povećanja cijena goriva i visokih troškova života.

Očekuje se i da će taksisti 5. rujna ponovno prosvjedovati protiv vladinih planova za reviziju naknada za medicinska putovanja.

Prosvjedi "žutih prsluka" pretvorili su se u širi pokret protiv predsjednika Emmanuela Macrona i njegovih napora da provede ekonomske reforme.

Bayrou je predložio da se ukinu dva državna praznika i zamrznu troškovi socijalne skrbi i poreznih razreda u 2026. na razine iz 2025., bez prilagođavanja inflaciji.

