Vlada u Francuskoj opet na klimavim nogama: Premijer traži glasanje o povjerenju

Bayrouov potez će otkriti ima li dovoljno podrške u podijeljenom parlamentu za svoj prijedlog proračunskih ušteda od 44 milijarde eura dok pokušava ukrotiti proračunski deficit koji je prošle godine dosegao 5,8 posto bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo dvostruko više od službenog ograničenja EU-a od tri posto.

Ako izgubi glasanje o povjerenju, Bayrouova manjinska vlada će pasti.

„Suočavamo se s neposrednom opasnošću s kojom se moramo suočiti... inače nemamo budućnost“, rekao je Bayrou na konferenciji za medije o teretu duga. „Naša zemlja je u opasnosti", rekao je.

Bayrouovi napori za stezanje remena našli su se na meti kritika i s lijeva i s desna. U riziku je da mu se izglasa nepovjerenje kao njegovom prethodniku Michelu Barnieru krajem 2024. nakon samo tri mjeseca na dužnosti.