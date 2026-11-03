Papa Lav ne usporava ni nakon operacije raka pluća: Čeka ga 12 dana intenzivnog putovanja

„Papa je dobrog zdravlja”, rekao je glasnogovornik Svete Stolice Matteo Bruni na konferenciji za medije. „Ovdje ne govorimo o trajnom stanju, nego o nečemu od čega se oporavlja, jer je riječ o operaciji.”

Sedamdesetjednogodišnji Papa u petak kreće na 12-dnevnu turneju po Urugvaju, Argentini i Peruu, jednu od najintenzivnijih na koju je neki papa išao proteklih desetljeća. Lav je 13. listopada podvrgnut operativnom zahvatu kojim mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.

Dijagnoza raka kod Lava, pape od svibnju 2025. godine, iznenadila je javnost i potaknula pitanja o budućnosti njegovog pontifikata dok se on nosi s bolesti, piše Reuters. Nadbiskup Paul Gallagher, šef vatikanske diplomacije, prošli je tjedan rekao da je to zdravstveno pitanje promijenilo način na koji katolici gledaju na Papino zdravlje i budućnost njegovog vodstva Katoličke Crkve. Lav se liječio od adenokarcinoma, najčešćeg oblika raka pluća. Njegovi liječnici potvrdili su da je pregled tkiva odstranjenog tijekom operacije pokazao da je bolest bila lokalizirana te da nije potrebna nikakva daljnja terapija.

Glasnogovornik Bruni je naglasio da se Papa dovoljno oporavio te da tijekom nadolazećeg putovanja neće biti potrebne nikakve dodatne medicinske mjere. Vatikansko medicinsko osoblje, uobičajena pratnja papa na putovanjima, neće uvesti nikakve promjene. Vozila hitne pomoći, tradicionalni dio papina konvoja u inozemnim posjetima, bit će prisutna kao i na prijašnjim putovanjima, dodao je glasnogovornik.

„Tu su uvijek liječnici, medicinsko osoblje, uvijek su zadovoljeni osnovni uvjeti”, nastavio je Bruni.

Maria Montserrat Alvarado, nova šefica vatikanske komunikacijske mreže, u obraćanju medijima rekla je Papina izdržljivost „fantastična”.

„Ja ne bih nimalo strahovala”, rekla je. „Njegovi su liječnici izuzetno sigurni.”

Tijekom turneje od 6. do 17. studenoga Papa bi trebao prijeći oko 31 tisuću kilometara, posjetiti deset gradova i održati 36 govora.

Vatikan je u utorak ponovio da će se putovanje odvijati bez ikakvih izmjena u ranije predviđenom itineraru koji uključuje dvanaest letova zrakoplovom i dva leta helikopterom.

Medicinski stručnjaci rekli su Reutersu da odobrenje Papinih liječnika da leti ukazuje na to da je rizik od komplikacija nakon operacije nizak, da su mu se operirana pluća u potpunosti proširila te da kirurške rane zacjeljuju bez znakova infekcije.

„Ne mislim da će se Papa suočiti s bilo kakvim posebnim rizicima ni da će morati poduzimati specifične mjere opreza tijekom putovanja”, rekla je dr. Serena Ricciardi, specijalistica za rak pluća iz rimske bolnice San Camillo Forlanini.

Dr. Antonio Passaro, šef torakalne onkologije na milanskom Europskom institutu za onkologiju, rekao je da zahvat kojem je Papa bio podvrgnut „sam po sebi nije prepreka za putovanje zrakoplovom ili nastavak zahtjevnih aktivnosti”.

„Ono što je važno nije samo sam zahvat, već ponajprije kvaliteta oporavka i funkcionalno stanje osobe”, istaknuo je Passaro.

Uz intenzivan itinerar putovanja, koji uključuje boravak na velikim visinama u Peruu, papini liječnici će mu vjerojatno savjetovati da radi pauze za odmor i po potrebi razmisli o korištenju dodatnog kisika, dodao je Passaro.