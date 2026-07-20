Nema raskida ugovora za gradnju megafarme kraj Ludbrega

Unatrag nekoliko mjeseci planirana izgradnja farme za intenzivan uzgoj pilića u Poduzetničkoj zoni Apatija, privatna investicija vrijedna 12,5 milijuna eura , izazvala je protivljenje dijela lokalne javnosti i aktivista koji upozoravaju na mogući utjecaj projekta na okoliš i kvalitetu života u okolici.

Umjesto toga, vijećnici su poslali Građanskoj inicijativi Apatija, koja je pokrenula peticiju za raskid spomenutog ugovora, odgovor u kojem između ostalog navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.

Projekt predviđa izgradnju 10 peradarskih objekata, a prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kapacitet bi iznosio 558.210 životinja po turnusu, odnosno 55.821 po objektu, što bi značilo više od tri milijuna pilića godišnje. Protivnici projekta upozoravaju na potrošnju vode, zbrinjavanje otpada i prometno opterećenje te traže potpunu transparentnost i cjelovitu procjenu utjecaja na okoliš.

U međuvremenu Građanska inicijativa Apatija prikupila je dovoljan broj potpisa peticije zbog čega je Gradsko vijeće na današnju sjednicu uvrstilo točku kojom ta Inicijativa želi raskid ugovora.

Prema izjavama članova GI, gotovo 3.000 potpisa jasan je izraz volje ljudi koji žive u Apatiji, Ludbregu i okolnim naseljima.

GI Apatija: Kapacitet mega farme nakon sklapanja ugovora povećan 50 posto

Ono što brine predstavnike inicijative je, prema njihovim riječima, da je nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora kapacitet planirane mega farme povećan približno 50 posto u odnosnu na poslovni plan koji je bio sastavni dio natječajne dokumentacije. Podsjetili su da kupoprodajni Ugovor u članku 5. predviđa mogućnost njegova raskida ako kupac ne ispuni preuzete obveze.

'Tražimo da iskoristite ovlasti koje imate i donesete odluku ne u interesu investitora, nego u interesu građana koji su vam dali povjerenje', poruka je članova inicijative koji su od Gradskog vijeća zatražili da prihvati peticiju i jasno pokaže da poštuju volju građana.

Njihovo traženje Gradsko je vijeće odbilo većinom glasova uz obrazloženje koje je iznio predsjednik Gradskog vijeća Darko Jagić.

'Valjano sklopljen ugovor obvezuje obje strane i ne može se jednostrano raskinuti bez pravne osnove. Prodavatelj može tražiti raskid ugovor samo u određenim situacijama, i to ako kupac nije platio kupoprodajnu cijenu u roku, odnosno ako postoji bitna povreda ugovora od strane kupca ili ako je ugovorom predviđena mogućnost raskida', pojasnio je Jagić.

Jagić: Jednostrani raskid ugovora trenutačno nije moguć, GI najavila prosvjed za rujan

Dodao je i da je ugovorom o kupoprodaji sklopljenim između Grada Ludbrega kao prodavatelja i Perutnine Ptuj – Pipo d.o.o. kao kupca predviđena mogućnost raskida ugovora ukoliko kupac ne ishodi pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju farme za tov pilića u roku od tri godine od dana sklapanja ugovora te ukoliko u daljnjem roku od dvije godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole ne izgradi predmetnu farmu.

'Trenutačno ni jedan od tih valjanih uvjeta odnosno pravnih osnova nije ispunjen, slijedom čega jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nije moguć ili nije prihvatljiv', zaključio je Jagić.

Nezadovoljni takvom odlukom, članovi Građanske inicijative Apatija, njih tridesetak koji su se okupili za vrijeme trajanja sjednice Gradskog vijeća, najavili su veliki prosvjed za rujan.