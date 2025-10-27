Stiže najjača oluja u nekoliko desetljeća: 'Mnoge zajednice neće preživjeti'

Uragan Melissa približava se Jamajci vjetrovima brzine 260 kilometara na sat. Oluja bi trebala pogoditi Kubu, Bahame i Bermudu, a već je ostavila znatnu štetu u Dominikanskoj Republici i Haitiju
Uragan Melissa, nakon što je prošao Dominikansku Republiku, ojačao je u oluju pete kategorije te se približava Jamajci vjetrovima brzine 260 kilometara na sat.
Tamošnjoj populaciji prijete obilne kiše, poplave te odroni i klizišta. Američki Nacionalni centar za uragane predviđa da će Melissa pogoditi Jamajku u utorak ujutro, donoseći metar kiše te valove visine četiri metra.
Evan Thompson, glavni direktor tamošnje meteorološke službe, upozorio je da bi Melissa mogla biti najjači uragan koji je pogodio Jamajku u posljednjih nekoliko desetljeća. "Očekujemo značajne poteškoće s čišćenjem i procjenom štete zbog klizišta, poplava i blokiranih cesta", rekao je Thompson, prenosi Guardian.
'Ne donosite glupe odluke'
Oluja je već ubila tri osobe na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici gdje je oko 3760 ljudi ostalo bez domova. Poplave su odsjekle 48 naselja, a škole i vladini uredi zatvoreni su u četiri od devet provincija.
Sigurnosni dužnosnici i meteorolozi upozoravaju pučanstvo da poduzmu sve mjere opreza i izbjegavaju rizike. Pritom je najvažnije pratiti službena upozorenja.
"Nalazimo se u vrlo ozbiljnom razdoblju u sljedećih nekoliko dana. Molim vas, ne donosite glupe odluke", poručio je ministar prometa Daryl Vaz.
Skloništa su spremna
Zbog dolaska oluje su zatvorene obje međunarodne zračne luke na Jamajci. Otvoreno je i 881 sklonište, a naređena je i obvezna evakuacija za Port Royal u Kingstonu i šest drugih ranjivih područja diljem zemlje.
"Mnoge naše zajednice neće preživjeti poplave“, rekao je Desmond McKenzie, ministar lokalne samouprave.
Očekuje se kako će uragan Melissa nakon Jamajke, pogoditi istočni dio Kube, a zatim i jugoistok Bahama, prije nego što u petak dođe do Bermudskih otoka, a zatim nastavi prema sjeveroistoku.