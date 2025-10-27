Stiže najjača oluja u nekoliko desetljeća: 'Mnoge zajednice neće preživjeti'

Uragan Melissa, nakon što je prošao Dominikansku Republiku, ojačao je u oluju pete kategorije te se približava Jamajci vjetrovima brzine 260 kilometara na sat.

Tamošnjoj populaciji prijete obilne kiše, poplave te odroni i klizišta. Američki Nacionalni centar za uragane predviđa da će Melissa pogoditi Jamajku u utorak ujutro, donoseći metar kiše te valove visine četiri metra.

Evan Thompson, glavni direktor tamošnje meteorološke službe, upozorio je da bi Melissa mogla biti najjači uragan koji je pogodio Jamajku u posljednjih nekoliko desetljeća. "Očekujemo značajne poteškoće s čišćenjem i procjenom štete zbog klizišta, poplava i blokiranih cesta", rekao je Thompson, prenosi Guardian.