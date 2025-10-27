uragan melissa

Stiže najjača oluja u nekoliko desetljeća: 'Mnoge zajednice neće preživjeti'

M.Da.

27.10.2025 u 13:42

Uragan Melissa približava se Jamajci
Uragan Melissa približava se Jamajci Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Uragan Melissa približava se Jamajci vjetrovima brzine 260 kilometara na sat. Oluja bi trebala pogoditi Kubu, Bahame i Bermudu, a već je ostavila znatnu štetu u Dominikanskoj Republici i Haitiju

Uragan Melissa, nakon što je prošao Dominikansku Republiku, ojačao je u oluju pete kategorije te se približava Jamajci vjetrovima brzine 260 kilometara na sat.

Tamošnjoj populaciji prijete obilne kiše, poplave te odroni i klizišta. Američki Nacionalni centar za uragane predviđa da će Melissa pogoditi Jamajku u utorak ujutro, donoseći metar kiše te valove visine četiri metra.

Evan Thompson, glavni direktor tamošnje meteorološke službe, upozorio je da bi Melissa mogla biti najjači uragan koji je pogodio Jamajku u posljednjih nekoliko desetljeća. "Očekujemo značajne poteškoće s čišćenjem i procjenom štete zbog klizišta, poplava i blokiranih cesta", rekao je Thompson, prenosi Guardian.

vezane vijesti

'Ne donosite glupe odluke'

Oluja je već ubila tri osobe na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici gdje je oko 3760 ljudi ostalo bez domova. Poplave su odsjekle 48 naselja, a škole i vladini uredi zatvoreni su u četiri od devet provincija.

Sigurnosni dužnosnici i meteorolozi upozoravaju pučanstvo da poduzmu sve mjere opreza i izbjegavaju rizike. Pritom je najvažnije pratiti službena upozorenja.

"Nalazimo se u vrlo ozbiljnom razdoblju u sljedećih nekoliko dana. Molim vas, ne donosite glupe odluke", poručio je ministar prometa Daryl Vaz.

Skloništa su spremna

Zbog dolaska oluje su zatvorene obje međunarodne zračne luke na Jamajci. Otvoreno je i 881 sklonište, a naređena je i obvezna evakuacija za Port Royal u Kingstonu i šest drugih ranjivih područja diljem zemlje.

"Mnoge naše zajednice neće preživjeti poplave“, rekao je Desmond McKenzie, ministar lokalne samouprave.

Očekuje se kako će uragan Melissa nakon Jamajke, pogoditi istočni dio Kube, a zatim i jugoistok Bahama, prije nego što u petak dođe do Bermudskih otoka, a zatim nastavi prema sjeveroistoku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPETOSTI rastu

NAPETOSTI rastu

Trump opleo po Putinu zbog testiranja raketa pa na ključno pitanje odgovorio: 'Saznat ćete'
STIŽU SPECIJALCI

STIŽU SPECIJALCI

Slovenija priprema odgovor zbog ubojstva u Novom Mestu: 'Morat ćemo se poslužiti mjerama...'
TVRDI PREMIJERKA

TVRDI PREMIJERKA

Članica NATO-a prelomila? 'Obarat ćemo krijumčarske balone iz Bjelorusije'

najpopularnije

Još vijesti