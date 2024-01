'Kod nas je to razina da se misli da vojska trebala odgajati mlade slično kao u Jugoslaviji'

“Svakih godinu do dvije ta ideja dolazi s iste strane političkog spektra i onda se odbije od vladajuće većine i Ministarstva obrane, zapravo uvijek stane na istome, stavovima da je tema komplicirana, da bi to bilo skupo te da će se razmotriti, a na kraju se ništa ne objavi. Onda opet marginalci počnu pričati o potrebi uvođenja obveznog služenja vojne obveze, rekao je Tabak za N1.

'Jedno je popuna oružanih snaga, popuna ljudstvom kroz dragovoljno služenje i onda ulazak u profesionalni sastav Republike Hrvatska. Druga stvar je širenje kulture nacionalne sigurnosti, dizanje dojma o ugrozama i o mogućim odgovorima na njih. Obrazovno i informativno djelovanje nema veze s popunom vojske i to je nešto što se kod nas isprepliće i namjerno miješa', objasnio je vojni analitičar.

'To je posljedica općeg nebavljenja javnosti, a posebno politike ni obranom, nacionalnom sigurnošću, sigurnošću općenito. Sve se skupa kod nas već godinama radi prigodno, predizborno, napamet. To su situacije kod kojih je normalno da razni umirovljenici raspravljaju kako bi vojska trebala odgajati mlade ljude, naravno prisilno i sve to bi se trebalo raditi na način koji sliči na jugoslavenske sustave.

Taj sustav nije bio bez veze, mi smo ga jako brzo razmontirali što nije bilo pametno, a sada se suočavamo s posljedicama koje bi se prigodno htjelo okrenuti prisilnom mjerom. Mlade ljudi ništa ne košta da odu u Sloveniju i dalje, da odu raditi umjesto da se bave prisilnim kampiranjem ili tečajevima ,' zaključio je.