Neki čuvaju sveti grob jeruzalemski, neki su u zmajskim bratstvima... Zašto naši političari kriju članstva u interesnim grupama?

Glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića funkcije je koštalo prešućivanje činjenice da je mason. No nenavođenje članstava u udrugama, što su dužnosnici obavezni navesti u imovinskim karticama, nije samo raritet povezan s Jelenićem. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner izostavio je napisati da je član viteškog reda Svetog groba jeruzalemskog, a saborski zastupnik Siniša Varga da pripada Rotary klubu

Rotarijanci nisu tajno društvo, podaci o članovima mogu se naći u njihovim publikacijama dostupnim javnosti, no i njih prati glas da su elitističko-interesna organizacija.

Te informacije nema u Varginoj imovinskoj kartici. Naveo je tek da je član Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske komore dentalne medicine. Do njegova komentara pokušali smo doći, no do zaključenja teksta nije nam odgovorio.

Reiner izostavio članstvo u viteškoj organizaciji

Potpredsjednik Hrvatskog sabora, HDZ-ov Željko Reiner nije pak u imovinskoj kartici naveo da je član viteškog reda Svetog groba jeruzalemskog, što je postao tijekom svečane javne ceremonije u zagrebačkoj katedrali 2017. godine. Na naš upit o tome Reiner nas je uputio na očitovanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa vezano za njegovo pristupanje tom viteškom redu pod ingerencijom Katoličke crkve.