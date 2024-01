Nekad su Iran i SAD bili prijatelji, a sada su na rubu totalnog rata. Što se dogodilo?

Domino efektom Iran je diljem Bliskog istoka aktivirao svoje posredničke milicije koje ugrožavaju američke interese i živote. Teško je u ovom trenutku uopće pomisliti da su ta država i SAD jednom bili prijatelji. Islamska revolucija 1979. godine to je promijenila i od tada su napetosti između njih neprestano iznimno visoke. Čak toliko visoke da postoji stvarna mogućnost izravnog i otvorenog sukoba između ova dva neprijatelja.

Ali vratimo se desetljećima unatrag, do korijena problema. Britanske i američke obavještajne službe odigrale su ključnu ulogu u svrgavanju iranskog premijera Mohamada Mosadegha 1953. godine. Ova intervencija ili miješanje u unutarnje probleme zemlje, kako se na to gledalo u Iranu, vratila je na vlast nepopularnu prozapadnu monarhiju šaha Mohamada Reze Pahlavija , čija je moć uvelike ovisila o pomoći iz Washingtona. U središtu podrške bilo je obećanje Amerikancima o pristupu prirodnim resursima zemlje, posebice nafti. Savez će uskoro biti prekinut.

Do prvog sukoba Irana i SAD-a došlo je vrlo brzo nakon Islamske revolucije u Teheranu. Radikalni iranski studenti zauzeli su američko veleposlanstvo te uzeli 52 američka diplomata i građana za taoce. Držani su u zatočeništvu puna 444 dana - od 4. studenog 1979. do oslobađanja 1981. SAD je ovaj događaj prepoznao kao ozbiljno kršenje međunarodnog prava, ali u Iranu se na talačku krizu gledalo kao na udarac prekomjernoj američkoj moći i miješanju u njihova unutarnja pitanja.

Također je to ojačalo legitimitet novog režima, a on se protivio normalizaciji odnosa sa zapadnim zemljama - posebno s Amerikom, koju su ajatolasi nazivali Velikim Sotonom u vatrenim govorima o vanjskoj politici. U operaciji Orlova kandža – katastrofalnom američkom pokušaju oslobađanja talaca - helikopter se srušio na transportni zrakoplov, što je izazvalo požar u kojem je poginulo osam vojnika. Tijekom tog vremena SAD je prekinuo diplomatske veze s Iranom i zabranio većinu trgovine s njim.

Godine 1980. Irak je napao Iran. Dvije države bile su ogromni rivali, a potom su se našle u ratu. SAD je pružio snažnu podršku Iraku pod vodstvom Sadama Huseina. Borbe, koje su trajale do 1988., rezultirale su ogromnim gubicima na obje strane. Procjenjuje se da je u njima poginulo čak milijun Iranaca, a odnosi sa SAD-om ostali su loši. Bombardiranje vojarne u Bejrutu, Operacija Bogomoljka, Afera Iran-Contra i sankcije ilustracija su razvoja sukoba dviju ideološki suprotstavljenih zemalja koje se uvijek nalaze u ili su na korak do sukoba.

To je trajalo do 1998., kada su se pojavile naznake da bi odnosi mogli poboljšati. Tadašnja državna tajnica Madeleine Albright sastala se s iranskim zamjenikom ministra vanjskih poslova - bio je to najviši kontakt od Islamske revolucije, ali zatopljenje odnosa nije potrajalo. Nekoliko godina kasnije, 2002., u ključnom govoru predsjednik George Bush označio je Iran dijelom 'osovine zla' – uz Irak i Sjevernu Koreju.