Nekad moćni predsjednik, danas zatvorenik: Otkriveno kako Maduro provodi dane iza rešetaka

Bivši venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro, kojeg su američke snage početkom godine zarobile u Caracasu i prebacile u Sjedinjene Američke Države, posljednje mjesece provodi u zatvoru u Brooklynu, gdje čeka suđenje zbog optužbi povezanih s trgovinom drogom. Njegova svakodnevica znatno se promijenila, a prema pisanju New York Timesa, sve se više okreće religiji i filozofiji

O tome kako izgleda život nekadašnjeg venezuelanskog čelnika iza rešetaka za New York Times je anonimno govorilo nekoliko osoba upoznatih s njegovim okolnostima. Od predsjedničke palače do zatvorske ćelije Maduro (63) nalazi se u Metropolitan Detention Centru u Brooklynu, saveznom pritvorskom centru u kojem boravi oko 1300 zatvorenika. Ustanova se godinama suočava s problemima nasilja, manjkom zaposlenika i pritužbama na uvjete smještaja.

Bivši venezuelanski predsjednik smješten je u odjelu u kojem su prethodno boravili i drugi poznati pritvorenici, među njima glazbeni mogul Sean Combs, osnivač propale kriptomjenjačnice FTX Sam Bankman-Fried te Luigi Mangione, optužen za ubojstvo direktora zdravstvene osiguravajuće tvrtke UnitedHealthcare. Maduro se ondje nalazi od 3. siječnja, kada su američke specijalne snage po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvele operaciju u Caracasu, svladale njegovo osiguranje te zarobile njega i suprugu Ciliju Flores. Oboje su prebačeni u SAD i optuženi u istom kaznenom postupku. Izjasnili su se da nisu krivi, a početak suđenja očekuje se 2027. godine. Maduro se tereti, među ostalim, za sudjelovanje u zavjeri kojom je omogućeno krijumčarenje velikih količina kokaina u Sjedinjene Države. Američke vlasti godinama su ga optuživale i za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje političkih protivnika i drugih pritvorenika.

Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: Cristian Hernandez







+9 Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: Cristian Hernandez

Čita Bibliju i Kuran, a razgovara i s rabinom Prema izvorima New York Timesa, Maduro je tijekom boravka u zatvoru velik dio slobodnog vremena posvetio čitanju religijskih i filozofskih djela. Posebno ga zanimaju Biblija i Kuran, a sastajao se i sa zatvorskim kapelanima različitih vjeroispovijesti, među kojima su katolički svećenik i židovski rabin. Njegovo zanimanje za duhovnost nije novo, no osobe bliske bivšem predsjedniku tvrde da se nakon zarobljavanja dodatno produbilo. Maduro je i ranije javno govorio o svojem židovskom podrijetlu. Tvrdio je da potječe od sefardskih Židova koji su se tijekom prošlog stoljeća iz Nizozemskih Antila doselili u Venezuelu. Ipak, njegovi poznanici navode da prije uhićenja nije pokazivao osobito zanimanje za judaizam. I ranije je pokazivao zanimanje za različita vjerovanja Maduro se tijekom političke karijere predstavljao kao katolik, ali su njegovi duhovni interesi bili znatno širi. Dok je bio na vlasti, nastojao je pridobiti potporu sve brojnije zajednice evangeličkih kršćana u Venezueli. Istodobno je održavao blizak odnos s jednim katoličkim svećenikom koji je dijelio njegove socijalističke političke stavove. Zanimljivo je i da su Maduro, njegova supruga Cilia Flores te Delcy Rodríguez, koja ga je naslijedila na čelu države, bili sljedbenici indijskog duhovnog učitelja Sathye Sai Babe, preminulog 2011. godine. Sai Baba bio je poznat po učenju koje je naglašavalo duhovno jedinstvo različitih religija, ljubav i služenje drugima.

Znatno je smršavio i žali se na hranu Osim promjena u svakodnevnim navikama, boravak u zatvoru ostavio je traga i na Madurovu fizičkom izgledu. Prema osobama koje su upoznate s njegovim životom iza rešetaka, bivši predsjednik posljednjih je mjeseci znatno izgubio na težini. Dva izvora New York Timesa tvrde da je tome pridonijela i loša kvaliteta zatvorske hrane, na koju se Maduro više puta žalio. Prije zarobljavanja već je nastojao regulirati tjelesnu težinu, a posljednjih je godina slijedio takozvanu paleo prehranu, koja se temelji na namirnicama što su, prema zagovornicima takvog načina prehrane, bile dostupne ljudima u prapovijesti. Međutim, nakon dolaska u pritvorski centar više nije mogao održavati prijašnje prehrambene navike. Sugovornici američkog lista navode da je danas primjetno mršaviji nego tijekom posljednjih godina na vlasti.

Supruga izgubila više od 11 kilograma i dva zuba Dok se Maduro sve više posvećuje čitanju i duhovnosti, zdravstveno stanje njegove supruge Cilije Flores (70) izaziva dodatnu zabrinutost. Flores se nalazi u istom zatvorskom kompleksu, ali je, za razliku od supruga, smještena među općom zatvorskom populacijom. Prema sudskim dokumentima, u trenutku zarobljavanja u siječnju još se oporavljala od histerektomije, odnosno operacijskog uklanjanja maternice. Tijekom pritvora izgubila je više od 11 kilograma i dva zuba, a zbog bolova u prsima propisan joj je nitroglicerin. Njezini odvjetnici tvrde da se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog zatvorskih uvjeta. Flores je prva tri mjeseca provela u samici. Nakon premještaja među ostale zatvorenice bila je izložena djelovanju paprenog spreja, koji je osoblje upotrijebilo kako bi prekinulo sukob između zatvorenica. Prema navodima njezina odvjetničkog tima, postoji mogućnost da je u srpnju pretrpjela blaži srčani udar, no to nije medicinski potvrđeno. Odvjetnici također tvrde da spava samo tri do četiri sata dnevno.