Maduru i supruzi prijeti 50 godina zatvora: Izjasnili su se o krivnji

Svrgnuti venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores u četvrtak su se izjasnili da nisu krivi prema novoj optužnici u SAD-u koja ih tereti za urotu s ciljem mučenja političkih protivnika

Dodatne optužbe podignute prošlog četvrtka znatno su proširile kazneni postupak koji se u SAD-u vodi protiv 63-godišnjeg Madura i 70-godišnje Flores. Oni su se ranije već izjasnili da nisu krivi po optužbama za zlouporabu položaja radi pomaganja krijumčarima droge u transportu kokaina. Maduro i Flores, koje je američka vojska zarobila u operaciji provedenoj u siječnju po nalogu predsjednika Donalda Trumpa te prevezla u New York, izjasnili su se o krivnji tijekom saslušanja pred američkim okružnim sucem Alvinom Hellersteinom na saveznom sudu na Manhattanu. Tijekom ročišta nosili su zatvorsku odjeću bež boje, sa zatvoreničkim okovima na gležnjevima.

Već ranije iznesene optužbe Kad je sudac Hellerstein zatražio da se izjasni o krivnji, Maduro je ustvrdio da su te optužbe već ranije iznesene i da su lažne. "Upoznao sam se s cijelim sadržajem, suče Hellerstein”, rekao je Maduro o optužnici. "U potpunosti odbacujem ovaj dokument", dodao je. Sudac je prekinuo Madura dok je govorio te odredio da će se u njegovo ime u zapisnik unijeti izjava da nije kriv. Flores je izjavila da je "potpuno nevina. Nisam kriva.” Maduro i Flores nisu optuženi da su osobno provodili mučenja. U slučaju proglašenja krivnje po svim točkama optužnice, svakome od njih prijeti obavezna minimalna kazna od 50 godina zatvora. Zbog novih optužbi, sudac Hellerstein odgodio je početak suđenja za dva tjedna i sada bi trebalo početi 14. lipnja 2027. godine.

'Pritisnite ih jače' Tužitelji iz ureda američkog državnog odvjetnika na Manhattanu navode da je Maduro naložio venezuelskim dužnosnicima mučenje oporbenih političara i vojnih osoba osumnjičenih za urotu protiv njega, a sve kako bi zadržao vlast u toj južnoameričkoj zemlji. U jednom od incidenata opisanih u optužnici navodi se da je Maduro 2014. godine naredio dužnosnicima otmicu vojnih osoba kako bi od njih iznudili informacije o mogućim disidentima, a onima koji su pružali otpor poručio je da ih se "jače pritisne". Prema optužnici, Flores se na sastanku složila s planom te odbacila predloženu alternativnu strategiju prikupljanja informacija putem infiltracije u redove protivnika. Odnosi između Madura, iz socijalističke stranke, i Sjedinjenih Država bili su napeti tijekom njegovih 13 godina na vlasti u toj naftom bogatoj zemlji. Američke su vlasti neovisno o predsjedniku uvodile sankcije visokim venezuelskim dužnosnicima i velikim državnim tvrtkama, navodeći kao razloge kršenja ljudskih prava, korupciju i namještanje izbora. Maduro je optužio Sjedinjene Države da žele njegovo svrgavanje kako bi stekle veću kontrolu nad prirodnim resursima države na sjeveru Južne Amerike.