Nedjelja oblačna i kišovita, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom

U nedjelju će vrijeme biti promjenljivo do pretežno oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega. U Dalmaciji se očekuju pljuskovi s grmljavinom, na krajnjem jugu moguće lokalno i izraženiji. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 °C.

Ujutro i prijepodne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice se očekuje magla, a slaba kiša može se lokalno smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Na sjevernom i srednjem Jadranu umjereno i jako jugo u slabljenju, a u drugom dijelu dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Na krajnjem jugu i dalje jako jugo i južni vjetar, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Biometeorološke prilike će u većem dijelu Hrvatske biti razmjerno nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na umor, glavobolju i razdražljivost, bolove na mjestima ranijih ozljeda. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane vremenskim utjecajem. Na krajnjem istoku zemlje tegobe će biti manjeg intenziteta.

U ponedjeljak se u središnjim i istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno uz jutarnju maglu i slabu izmaglicu. Na Jadranu i uz njega bit će djelomice sunčano, a uz više oblaka tek rijetko može pasti malo kiše, ujutro na jugu, potkraj dana na sjeveru.