Vakula otkriva: Ni u sljedećem tjednu nema zamjetnijeg zahladnjenja

Unatoč jutarnjim temperaturnim minusima i magli, na Jadranu buri - četvrtak i petak još će biti prilično povoljni za one koji vole stabilno suho vrijeme, posebice ako se prisjetimo da smo u siječnju, a za vikend će nekima smetati kiša, na Jadranu i jugo

Ni u sljedećemu tjednu nema zamjetnijeg zahladnjenja pa će siječanj gotovo sigurno proći bez prave zime, uz srednju temperaturu zraka barem oko prosječne, a u gorju i na većini Jadrana i višu, gdjegod i zamjetno. Ni prognoze za veljaču nisu odviše obećavajuće za ljubitelje neke dugotrajne velike hladnoće...

Četvrtak: magla, oblaci, sunce, na moru vjetar jak

U četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj ponovno biti magle, vjerojatno najdulje u Posavini te zapadnoj Slavoniji i Podravini jer bi u Podunavlju u noći trebalo biti prolaznog sjeverozapadnog vjetra. Temperatura ujutro uglavnom oko -5 °C, a tijekom djelomice sunčanog poslijepodneva oko 5 °C. Podjednako relativno hladno jutro i većinom od prosjeka malo toplije poslijepodne bit će i u središnjoj Hrvatskoj, osim u mjestima s dugotrajnijom maglom i niskim oblacima.

Bit će ih i po gorskim kotlinama, dok će u višim dijelovima - kao i na sjevernom Jadranu - prevladavati sunčano, ali i vjetrovitije, uz ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, uz obalu buru, uglavnom podno Velebita i jaku, s olujnim udarima, osobito u noći i prijepodne. Temperatura ujutro uglavnom od -8 do -4 °C, uz more od 2 do 8 °C, a poslijepodne od 10 do 13 °C, u gorju od 3 do 6 °C. U Dalmaciji većinom viša, ali uz zamjetne jutarnje "minuse" u unutrašnjosti, posebice oko Sinja. Bit će sunčano, uglavnom čak vedro, najprije uz pretežno umjerenu buru, zatim sjeverozapadni vjetar, oko Splita i jugozapadni, te more malo do umjereno valovito. I na jugu Hrvatske će vjerojatno mnogi uz more biti zadovoljni vedrinom i za siječanj većinom ugodnom toplinom. No, oni u unutrašnjosti imat će i poneki "minus" i moguć mraz.

U petak još stabilno i suho, a za vikend povremena kiša, jugo...

I u petak još diljem unutrašnjosti stabilno te barem djelomice sunčano, uz jutarnje temperaturne minuse i maglu, koje će ponegdje biti i tijekom jutra u subotu, inače većinom topliju i vjetrovitiju od prošlih dana. U nedjelju uglavnom još toplije, uz češću kišu u gorju, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u ponedjeljak vjerojatno opet stabilnije, pa u utorak promjenljivije i toplije. Na Jadranu tijekom petka naoblačenje i jačanje juga, navečer ponegdje na sjevernom Jadranu moguća i kiša, koje će sigurno povremeno biti tijekom vikenda, u nedjelju vjerojatno i uz poneku grmljavinu.

Jugo će većinom najjače biti u subotu, a u nedjelju će ga zamjenjivati slabiji sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i bura. Početkom novoga tjedna ponovno stabilnije, uz svježija jutra, ali vjerojatno manje nego u ovome tjednu, dok se najviša dnevna temperatura zraka neće znatno mijenjati.