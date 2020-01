Gdje će biti kiše? Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U subotu će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 3 do 8, na Jadranu između 10 i 15 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Prijepodne se u unutrašnjosti ponegdje očekuje magla, a slaba oborina se može smrzavati u dodiru s tlom. Vjetar će biti uglavnom slab, na zapadu do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, javlja DHMZ .

Središnja Hrvatska

Očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz slabu kišu. Ujutro može biti slabih oborina koje se mogu smrzavati u dodiru s tlom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura kretat će se od -2 do 2, a najviša dnevna između 6 i 8 °C.

Gorski kotar i Lika

Promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom. Ujutro može biti slabih oborina koje se mogu lediti u dodiru s tlom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura bit će od -1 do 3, a najviša dnevna između 6 i 8 °C.

Istra

Očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo koje će u drugom dijelu noći okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 6 do 8 °C, u unutrašnjosti Istre od 0 do 5 °C, a najviša dnevna od 10 do 13 °C.