Ne staju polemike oko Dana državnosti: 'To nije HDZ-ov dernek!'

Posjetitelji su imali priliku razgledati ophodni brod “Omiš”, gumenu brodicu “Modrulj”, kao i vojnu opremu Hrvatske vojske, među kojom su bila i oklopna vozila Patria i MaxxPro.

Za RTL je o Danu državnosti govorio Andro Krstulović Opara, jedan od rijetkih političara koji je sudjelovao u prvom sazivu Hrvatskog sabora 1990. godine.

Opara je poručio kako Današnji Dan državnosti nije slavlje političke elite, nego simbol trenutka kada je hrvatski narod nakon desetljeća prvi put slobodno birao svoje predstavnike.

“To nije bila pobjeda neke ekipe koja je slučajno upala u Sabor, nego pobjeda hrvatskog naroda”, rekao je.