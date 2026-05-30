Ne staju polemike oko Dana državnosti: 'To nije HDZ-ov dernek!'

U Splitu je povodom Dana državnosti održana izložba vojne opreme i plovila Hrvatske ratne mornarice koja je privukla velik broj građana na Zapadnu obalu i Gat sv. Nikole
Posjetitelji su imali priliku razgledati ophodni brod “Omiš”, gumenu brodicu “Modrulj”, kao i vojnu opremu Hrvatske vojske, među kojom su bila i oklopna vozila Patria i MaxxPro.
Za RTL je o Danu državnosti govorio Andro Krstulović Opara, jedan od rijetkih političara koji je sudjelovao u prvom sazivu Hrvatskog sabora 1990. godine.
Opara je poručio kako Današnji Dan državnosti nije slavlje političke elite, nego simbol trenutka kada je hrvatski narod nakon desetljeća prvi put slobodno birao svoje predstavnike.
“To nije bila pobjeda neke ekipe koja je slučajno upala u Sabor, nego pobjeda hrvatskog naroda”, rekao je.
Prisjećajući se atmosfere iz 1990. godine, Opara je opisao trenutke kada su zastupnici zajedno s Franjom Tuđmanom, Žarkom Domljanom, kardinalom Franjom Kuharićem i Šefkom Omerbašićem izlazili pred okupljene građane.
“Tada smo shvatili da se događa nešto veličanstveno i da Hrvati taj datum nikada neće zaboraviti”, rekao je.
Govoreći o današnjim političkim polemikama oko Dana državnosti i različitih datuma koji se obilježavaju, Opara je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića zbog njegovih ranijih izjava o prazniku.
“Tragično je i sramotno da dva puta izabrani predsjednik Hrvatske ne priznaje Dan državnosti koji je služben i prihvaćen od hrvatskog naroda”, izjavio je.
Podsjetio je i na glasanje o hrvatskoj neovisnosti 25. lipnja 1991. godine, tvrdeći da tadašnji Savez komunista Hrvatske, iz kojeg je kasnije nastao SDP, nije podržao odluku o neovisnosti.
“25. lipnja je ustavno-pravno važan datum, ali 30. svibnja predstavlja volju naroda i pobjedu domoljubnih političkih snaga”, rekao je.
Na kraju je odbacio tvrdnje da je obilježavanje Dana državnosti “HDZ-ov dernek”, poručivši kako je riječ o datumu koji simbolizira demokratsku pobjedu hrvatskog naroda.