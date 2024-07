Nautičari očarani, čarteraši suzdržani: 'Puno lošija sezona i crno tržište'

Kako se zabavljaju i koliko je primjerice šibenskih nautičkih gostiju, nije bilo moguće doznati. Tamošnji čarteraši naime pred kamere ne žele. Baš kao ni zadarski. 'Iz zadarske čarterske udruge poručuju kako barem do rujna neće komentirati rezultate sezone. Bombastični medijski napisi o jako dobroj ili jako lošoj sezoni nikako im ne idu u prilog', poručila je HRT-ova novinarka Žana Ljuština.

Priče ovih pomoraca, kao i gotovo prazna biogradska marina, svjedoče da gostiju ima. 'To znači da svi plove našim akvatorijem, našim Jadranskim morem i da se vjerojatno dobro provode', istaknula je direktorica TZ Biograd na Moru Nives Jeličić.

No, pulski čarteraši ne oklijevaju i sezonu ocjenjuju mnogo lošijom od, primjerice, prošlogodišnje. 'Puno lošija nego prijašnjih godina, 20 do 30 posto sigurno lošija. Lošiji je i booking. Mjesec rujan mogao bi biti bolji', dodao je voditelj nautičke baze Šeki Begzić, Pula. Na pulskom području znatno je manje njemačkih gostiju. Razlog bi moglo biti europsko prvenstvo u nogometu. No pred nama su kolovoz i rujan koji bi trebali popraviti sezonu.

Ipak iz biogradske turističke zajednice upozoravaju na drugi problem. 'Ja bih radije o crnom tržištu i molila sve tko god može da urgira da se taj problem riješi', rekla je Jeličić. Jedino tako možemo imati prave brojeve, ali i održivi turizam i kvalitetnu ponudu zbog koje će se gost vratiti.