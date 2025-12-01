STANJE NA CESTAMA

HAK: Gužva je na cestama oko Zagreba, na nekim cestama ima poledice

M.Č./Hina

01.12.2025 u 07:37

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec
Bionic
Reading

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje su mogući i kraći zastoji.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog prometne nesreće na A5 između naplatne postaje Sudaraž i graničnog prijelaza Branjin Vrh u smjeru GP Branjin Vrh, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat.

Usporeno se zbog povećane gustoće prometa vozi na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane i Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

