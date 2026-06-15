Predsjednik HSS-a u Boki Kotorskoj: Bit ćemo vam pouzdan partner

''Od Stjepana Radića i Vladka Mačeka, pa sve do današnjeg dana, HSS je uvijek razumio da su Hrvati izvan granica Republike Hrvatske neraskidiv dio hrvatskog nacionalnog bića. Zato nam je dužnost, ali i čast, biti uz naše ljude u Boki, čuvati njihovu opstojnost, kulturu, jezik, vjeru i povijesni identitet'', kazao je Vuletić.

Predsjednik HSS-a boravio je u Boki kotorskoj u sklopu programa ''100 godina Radića u Konavlima“, kojim se obilježava stota obljetnica dolaska Stjepana Radića u Konavle i velikog narodnog skupa održanog 13. lipnja 1926. ispred samostana sv. Vlaha u Pridvorju.

Izaslanstvo HSS-a posjetilo je Generalni konzulat Republike Hrvatske u Kotoru i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore u Donjoj Lastvi. Na sastancima se razgovaralo o položaju hrvatske zajednice u Crnoj Gori i izazovima s kojima se Hrvati u Boki suočavaju.