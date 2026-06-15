HRVATI U CRNOJ GORI

Predsjednik HSS-a u Boki Kotorskoj: Bit ćemo vam pouzdan partner

I.K./Hina

15.06.2026 u 15:21

Darko Vuletić
Darko Vuletić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS) Darko Vuletić u ponedjeljak je posjetio Hrvate u Boki kotorskoj, odakle je poručio da su Hrvati izvan granica RH ''neraskidiv dio hrvatskog nacionalnog bića'' te da će HSS i dalje biti njihov pouzdan partner.

''Od Stjepana Radića i Vladka Mačeka, pa sve do današnjeg dana, HSS je uvijek razumio da su Hrvati izvan granica Republike Hrvatske neraskidiv dio hrvatskog nacionalnog bića. Zato nam je dužnost, ali i čast, biti uz naše ljude u Boki, čuvati njihovu opstojnost, kulturu, jezik, vjeru i povijesni identitet'', kazao je Vuletić.

Predsjednik HSS-a boravio je u Boki kotorskoj u sklopu programa ''100 godina Radića u Konavlima“, kojim se obilježava stota obljetnica dolaska Stjepana Radića u Konavle i velikog narodnog skupa održanog 13. lipnja 1926. ispred samostana sv. Vlaha u Pridvorju.

Izaslanstvo HSS-a posjetilo je Generalni konzulat Republike Hrvatske u Kotoru i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore u Donjoj Lastvi. Na sastancima se razgovaralo o položaju hrvatske zajednice u Crnoj Gori i izazovima s kojima se Hrvati u Boki suočavaju.

vezane vijesti

'Podrška našim ljudima u Boki'

''Pozdravljamo snažnu i konkretnu potporu Vlade RH našim ljudima u Boki. Samo zajedničkim radom hrvatskih institucija, predstavnika hrvatske zajednice u Crnoj Gori i političkih organizacija koje baštine hrvatsku državotvornu misao, možemo osigurati da Hrvati u Boki ostanu svoji na svome“, naglasio je Vuletić.

Također je istaknuo da se HSS "stavlja na raspolaganje" za suradnju u kreiranju i provođenju projekata i aktivnosti od interesa za hrvatski narod u Boki.

''Hrvati u Boki nisu samo baštinici velike povijesti, nego i važan dio hrvatske sadašnjosti i budućnosti. Hrvatska seljačka stranka i dalje će biti pouzdan partner u svakom nastojanju koje pridonosi očuvanju hrvatskog imena, identiteta i dostojanstva u Boki kotorskoj“, kazao je predsjednik HSS-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'Čujem da je lijepa'

'Čujem da je lijepa'

Doznali smo koliko je koštala reklama s Malkovichem i zašto su uklonjeni natpisi 'Grad Zagreb' i 'Bajs'
Kapetan Luka Krilo

Kapetan Luka Krilo

Javili se vlasnici katamarana iz pomorske nesreće kod Splita
četiri kaznena djela

četiri kaznena djela

DORH se oglasio o Ukrajincu koji je bacio ženu sa zgrade: Prijeti mu dugotrajni zatvor

najpopularnije

Još vijesti