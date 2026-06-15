Predsjednik HSS-a u Boki Kotorskoj: Bit ćemo vam pouzdan partner

Predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS) Darko Vuletić u ponedjeljak je posjetio Hrvate u Boki kotorskoj, odakle je poručio da su Hrvati izvan granica RH ''neraskidiv dio hrvatskog nacionalnog bića'' te da će HSS i dalje biti njihov pouzdan partner.
''Od Stjepana Radića i Vladka Mačeka, pa sve do današnjeg dana, HSS je uvijek razumio da su Hrvati izvan granica Republike Hrvatske neraskidiv dio hrvatskog nacionalnog bića. Zato nam je dužnost, ali i čast, biti uz naše ljude u Boki, čuvati njihovu opstojnost, kulturu, jezik, vjeru i povijesni identitet'', kazao je Vuletić.
Predsjednik HSS-a boravio je u Boki kotorskoj u sklopu programa ''100 godina Radića u Konavlima“, kojim se obilježava stota obljetnica dolaska Stjepana Radića u Konavle i velikog narodnog skupa održanog 13. lipnja 1926. ispred samostana sv. Vlaha u Pridvorju.
Izaslanstvo HSS-a posjetilo je Generalni konzulat Republike Hrvatske u Kotoru i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore u Donjoj Lastvi. Na sastancima se razgovaralo o položaju hrvatske zajednice u Crnoj Gori i izazovima s kojima se Hrvati u Boki suočavaju.
'Podrška našim ljudima u Boki'
''Pozdravljamo snažnu i konkretnu potporu Vlade RH našim ljudima u Boki. Samo zajedničkim radom hrvatskih institucija, predstavnika hrvatske zajednice u Crnoj Gori i političkih organizacija koje baštine hrvatsku državotvornu misao, možemo osigurati da Hrvati u Boki ostanu svoji na svome“, naglasio je Vuletić.
Također je istaknuo da se HSS "stavlja na raspolaganje" za suradnju u kreiranju i provođenju projekata i aktivnosti od interesa za hrvatski narod u Boki.
''Hrvati u Boki nisu samo baštinici velike povijesti, nego i važan dio hrvatske sadašnjosti i budućnosti. Hrvatska seljačka stranka i dalje će biti pouzdan partner u svakom nastojanju koje pridonosi očuvanju hrvatskog imena, identiteta i dostojanstva u Boki kotorskoj“, kazao je predsjednik HSS-a.