Napokon se oglasili famozni investitori na Braču: 'Nismo prevaranti, nego žrtve političkih obračuna'

Fond Croatian Land Holdings, službeno registriran na Malti, koji je dospio u središte pažnje javnosti zbog prenamjene golemog zemljišta na Vidovoj gori na Braču u doba načelnika Lovre Kuščevića, a za potrebe medicinsko-turističkog projekta Brač Medical City, nakon tjedan dana šutnje iznio je kronologiju cijelog ovog slučaja. Tvrde da je njihova investicija procijenjena na 920 milijuna eura potpuno čista i da im se neprovjerenim pisanjem gotovo svih hrvatskih medija nanosi šteta

'Ulaganja u projekt Brač Medical City, kao i projekte na otoku Hvaru i otoku Šolti, započela su još 2005. godine. CLH je do današnjeg dana u Republiku Hrvatsku investirao više od 200 milijuna kuna, i to upravo sredstava vlastitih dioničara, bez korištenja ikakvog vanjskog izvora financiranja. Dakle, projekti CLH u Republici Hrvatskoj nisu financirani iz kreditnih sredstava, niti iz proračunskih sredstava Europske unije, Republike Hrvatske ili bilo koje jedinice lokalne samouprave, niti je CLH ikada predlagao ili zahtijevao financiranje iz tih izvora.

U odnosu na projekt na otoku Šolti, CLH je kao inicijator projekta vlastitim sredstvima kupio više od 164 tisuće četvornih metara zemljišta položenog unutar i izvan turističke zone, a na kojem se upravo dovršava koncept za izgradnju najelitnije turističke zone na cijeloj hrvatskoj obali, koji će zasigurno doprinijeti promoviranju otoka Šolte kao moderne i atraktivne turističke destinacije. I na ovom projektu će se potrebna komunalna infrastruktura u cijelosti izgraditi sredstvima samog investitora i ostati u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i drugih nadležnih javnopravnih tijela. Treba istaknuti kako je realizacija ovog projekta već započela te će on biti okončan prije projekta Brač Medical City', tvrde u Croatian Land Holdingsu.

Razlog za to što će Šolta biti dovršena prije Brača, po njima, jest činjenica da se radi o manjim projektima za koje je već osigurana infrastruktura.

Je li propao projekt na Braču?

'Ne, osnovni razlog usporene realizacije projekta jest apsolutna neadekvatnost postojeće infrastrukturne mreže i potkapacitiranost resursa svih drugih dionika ovog projekta. On se ne može realizirati bez kompletne nadogradnje vodoopskrbne mreže do otoka Brača i na samom otoku Braču, kao i bez kompletne nadogradnje mreže opskrbe električnom energijom na samom otoku Braču, koja je bila planirana davno prije ovog projekta, ali do danas nije realizirana. Svaki hrvatski otok suočen je s limitiranom mrežom javne vodoopskrbe i mrežom opskrbe električnom energijom, što posebno dolazi do izražaja kod razvoja projekata ovakvih razmjera, dok ova problematika nije specifična za projekte koji se razvijaju na kopnu i u blizini većih urbanih centara.