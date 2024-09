Nakon što se ispisao iz DP-a, Radić najavio osnivanje novog 'političkog okvira'

To ćemo još vidjeti, ima tu pluseva i minusa u tom brojanju pa ćemo vidjeti tko je s kim i na koji način, rekao je Radić na upit je li ugrožena parlamentarna većina.

Zamoljen da komentira tvrdnju predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave da je to bio 'sukob jezgre DP-a i tehnomenadžera', Radić mu je poručio da bi "bilo najbolje da ode na Pantovčak, da mu to predsjednik Milanović objasni, jer je to njegov ideološki sukus". To je bio ideološki rat, jer mi nismo za Milanovića, istaknuo je Radić.