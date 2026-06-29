Nakon posljednjih tragedija stiže apel policije: Ovo nikako nemojte raditi na kupalištima

Nakon više slučajeva utapanja i nesreća na kupalištima diljem Hrvatske, policija je uputila apel građanima da tijekom ljetnih mjeseci budu posebno oprezni. Upozoravaju da se mnoge tragedije mogu izbjeći odgovornim ponašanjem te preporučuju kupanje isključivo na uređenim plažama pod nadzorom spasilaca
Policija ističe da su alkohol, nagli ulazak u hladnu vodu nakon boravka na suncu, skakanje u nepoznate dubine i kupanje na neuređenim lokacijama među najčešćim uzrocima teških nesreća i utapanja.
Građanima savjetuju da ne ulaze u vodu najmanje sat vremena nakon obroka, da izbjegavaju kupanje pod utjecajem alkohola te da se u more ili jezero ulazi postupno kako bi se organizam prilagodio temperaturi vode.
Posebno upozoravaju na opasnosti skakanja u nepoznate dubine, koje može završiti teškim ozljedama kralježnice, vrata ili glave.
Roditeljima poručuju da djecu ni u jednom trenutku ne ostavljaju bez nadzora, čak ni u plićaku ili ako znaju plivati. 'Sigurnost djece odgovornost je roditelja, a ne starije braće ili sestara', naglašavaju iz policije.
Podsjećaju i da su rijeke među najopasnijim kupalištima zbog jakih struja, virova i promjenjivog toka, dok jezera skrivaju nagle promjene dubine i temperature te podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti.
Neplivačima i slabijim plivačima preporučuje se korištenje pomagala za plivanje, a svim kupačima da izbjegavaju kupanje u samoći te da se zadržavaju u blizini spasilaca.
U slučaju opasnosti savjetuju da osoba ostane smirena, pluta na leđima i jednom rukom signalizira pomoć, dok svjedoci nesreće trebaju odmah pozvati policiju na broj 192 ili hitne službe na 112.
Policija upozorava i na džepne krađe koje su tijekom ljeta česte na plažama. Građanima preporučuju da na kupališta ne nose veće količine novca i vrijedne predmete, da stvari ne ostavljaju bez nadzora te da, ako su u društvu, uvijek netko ostane čuvati osobne stvari.
Ako ipak postanu žrtve krađe, građanima savjetuju da odmah obavijeste policiju, blokiraju bankovne kartice i pokušaju zapamtiti što više detalja o počinitelju.
'Svaki život je važan, a svaka tragedija koja se može izbjeći odgovornim ponašanjem razlog je da se ovih savjeta pridržavamo', poručili su iz policije.