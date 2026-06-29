Nakon posljednjih tragedija stiže apel policije: Ovo nikako nemojte raditi na kupalištima

Nakon više slučajeva utapanja i nesreća na kupalištima diljem Hrvatske, policija je uputila apel građanima da tijekom ljetnih mjeseci budu posebno oprezni. Upozoravaju da se mnoge tragedije mogu izbjeći odgovornim ponašanjem te preporučuju kupanje isključivo na uređenim plažama pod nadzorom spasilaca

Policija ističe da su alkohol, nagli ulazak u hladnu vodu nakon boravka na suncu, skakanje u nepoznate dubine i kupanje na neuređenim lokacijama među najčešćim uzrocima teških nesreća i utapanja. Građanima savjetuju da ne ulaze u vodu najmanje sat vremena nakon obroka, da izbjegavaju kupanje pod utjecajem alkohola te da se u more ili jezero ulazi postupno kako bi se organizam prilagodio temperaturi vode. Posebno upozoravaju na opasnosti skakanja u nepoznate dubine, koje može završiti teškim ozljedama kralježnice, vrata ili glave.

Roditeljima poručuju da djecu ni u jednom trenutku ne ostavljaju bez nadzora, čak ni u plićaku ili ako znaju plivati. 'Sigurnost djece odgovornost je roditelja, a ne starije braće ili sestara', naglašavaju iz policije. Podsjećaju i da su rijeke među najopasnijim kupalištima zbog jakih struja, virova i promjenjivog toka, dok jezera skrivaju nagle promjene dubine i temperature te podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti. Neplivačima i slabijim plivačima preporučuje se korištenje pomagala za plivanje, a svim kupačima da izbjegavaju kupanje u samoći te da se zadržavaju u blizini spasilaca. U slučaju opasnosti savjetuju da osoba ostane smirena, pluta na leđima i jednom rukom signalizira pomoć, dok svjedoci nesreće trebaju odmah pozvati policiju na broj 192 ili hitne službe na 112.

Kupanje na plažama diljem Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL







+22 Kupanje na plažama diljem Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL