oprez u vodi

Nakon posljednjih tragedija stiže apel policije: Ovo nikako nemojte raditi na kupalištima

M. Šu.

29.06.2026 u 20:25

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon više slučajeva utapanja i nesreća na kupalištima diljem Hrvatske, policija je uputila apel građanima da tijekom ljetnih mjeseci budu posebno oprezni. Upozoravaju da se mnoge tragedije mogu izbjeći odgovornim ponašanjem te preporučuju kupanje isključivo na uređenim plažama pod nadzorom spasilaca

Policija ističe da su alkohol, nagli ulazak u hladnu vodu nakon boravka na suncu, skakanje u nepoznate dubine i kupanje na neuređenim lokacijama među najčešćim uzrocima teških nesreća i utapanja.

Građanima savjetuju da ne ulaze u vodu najmanje sat vremena nakon obroka, da izbjegavaju kupanje pod utjecajem alkohola te da se u more ili jezero ulazi postupno kako bi se organizam prilagodio temperaturi vode.

Posebno upozoravaju na opasnosti skakanja u nepoznate dubine, koje može završiti teškim ozljedama kralježnice, vrata ili glave.

vezane vijesti

Roditeljima poručuju da djecu ni u jednom trenutku ne ostavljaju bez nadzora, čak ni u plićaku ili ako znaju plivati. 'Sigurnost djece odgovornost je roditelja, a ne starije braće ili sestara', naglašavaju iz policije.

Podsjećaju i da su rijeke među najopasnijim kupalištima zbog jakih struja, virova i promjenjivog toka, dok jezera skrivaju nagle promjene dubine i temperature te podvodno raslinje u koje se kupači mogu zaplesti.

Neplivačima i slabijim plivačima preporučuje se korištenje pomagala za plivanje, a svim kupačima da izbjegavaju kupanje u samoći te da se zadržavaju u blizini spasilaca.

U slučaju opasnosti savjetuju da osoba ostane smirena, pluta na leđima i jednom rukom signalizira pomoć, dok svjedoci nesreće trebaju odmah pozvati policiju na broj 192 ili hitne službe na 112.

Kupanje u Dubrovniku (1)
  • Kupanje u Dubrovniku (2)
  • Kupanje u Dubrovniku (3)
  • Kupanje u Dubrovniku (4)
  • Kupanje u Rijeci (1)
  • Kupanje u Dubrovniku (5)
    +22
Kupanje na plažama diljem Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Policija upozorava i na džepne krađe koje su tijekom ljeta česte na plažama. Građanima preporučuju da na kupališta ne nose veće količine novca i vrijedne predmete, da stvari ne ostavljaju bez nadzora te da, ako su u društvu, uvijek netko ostane čuvati osobne stvari.

Ako ipak postanu žrtve krađe, građanima savjetuju da odmah obavijeste policiju, blokiraju bankovne kartice i pokušaju zapamtiti što više detalja o počinitelju.

'Svaki život je važan, a svaka tragedija koja se može izbjeći odgovornim ponašanjem razlog je da se ovih savjeta pridržavamo', poručili su iz policije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tragedija na sjeveru

tragedija na sjeveru

Šest mrtvih: Otkriven motiv pucnjave u Njemačkoj
Nova karta otkriva

Nova karta otkriva

Alarm u Europi: U ovim zemljama zalihe vode opasno se tope, Hrvatska ima drugi problem
spor premijera i predsjednika

spor premijera i predsjednika

Vojni analitičar o slanju vojnika na mimohod: Ne treba se inatiti

najpopularnije

Još vijesti