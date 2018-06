Nakon Hendrixova, Bandić za 3,5 milijuna kuna osvjetljava i Savski most

Grad Zagreb raspisao je natječaj za postavljanje javne i dekorativne rasvjete na Savskom mostu procijenjene nabavne vrijednosti 3,5 milijuna kuna. Radovi bi, ne bude li žalbi i prolongiranja rokova, u idealnim uvjetima trebali biti završeni najesen

Hendrixov most, kako ga zovu mlađe generacije zbog grafita koji je godinama stajao na njemu, zasjao je prošlog lipnja onako kako je to malo tko mogao zamisliti. I reakcije su bile podijeljene: za jedne je to bio vrhunac kiča u koji je ulupano pet milijuna kuna, a za druge još jedan gradonačelnikov vizionarski pothvat.

Godinu kasnije Zagreb je raspisao natječaj vrijedan 3,5 milijuna kuna za postavljanje javne i dekorativne rasvjete na pješačkom Savskom mostu. Kao i za tzv. Hendrixov most, radit će se po projektu koji je izradila tvrtka Deana Skire, a on predviđa uklanjanje postojećih rasvjetnih stupova i postavljanje kontinuirane led rasvjete s vanjske i unutarnje strane mosta.