Nakon bune u javnosti oglasio se HZJZ: Poslali su nove detaljne mjere za provedbu cijepljenja, a objasnili su i kad se može preko reda

Hrvatski zavod za javno zdravstvo oglasio se oko problema s cijepljenjem s novim mjerama. Istaknui su da kao nositelji provedbe plana cijepljenja hrvatskih građana protiv covid-19, prva prioritetna skupina za cijepljenje zdravstveni djelatnici, te korisnici i zaposlenici smještaja u ustanovama socijalne skrbi, dok je cijepljenje osoba starije životne dobi i osoba s kroničnim bolestima koje mogu predstavljati uvećani rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 predviđeno u drugoj fazi cijepljenja.

Objavu HZJZ-a prenosimo u cijelosti.

Provedba plana cijepljenja građana Hrvatske protiv covid-19 odvija se, kao i u ostalim zemljama članicama Europske unije, u okolnostima usporenih isporuka i smanjenog broja doza cjepiva od prvobitno planiranih, dogovorenih i ugovorenih s proizvođačima. Uz to, produljilo se vrijeme registracije cjepiva proizvođača AstraZeneca pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA), a upravo tog je cjepiva Hrvatska naručila najviše. Otvaranje javnih rasprava o učinkovitosti tog cjepiva na različite dobne skupine i njegovim indikacijama doprinijelo je oklijevanju građana iz prioritetnih skupina da se blagovremeno prijavljuju za cijepljenje. Sve to imalo je izravnog učinka na ukupno usporavanje cijepljenja, kao i izvanredno neplansko žurno cijepljenje građana Sisačko-moslavačke županije i drugih osoba iz cijele zemlje koje su sudjelovale u pomoći na otklanjanju posljedica snažnog potresa koji je pogodio to područje krajem lanjske godine.