Najavljuju se investicije u Istri: 'Nastavljamo ulagati u razvoj poduzetništva i održivo gospodarstvo'

Novi program „AKCELERISTRA 2026. – Od ideje do tržišta“, provodit će Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom, a javni poziv bit će objavjen u travnju. "Cilj nam je sustavno graditi okruženje u kojem se inovacije ne zadržavaju na razini ideje, već postaju konkretni, održivi i tržišno konkurentni projekti", rekao je Miletić na konferenciji za novinare.

Ukupna vrijednost programa iznositi će 42.500 eura, od čega je 20 tisuća eura namijenjeno nagradnom fondu za tri najuspješnije ideje, dok će se ostatak ulagati u edukaciju, mentorstvo i razvoj poduzetničkih kompetencija.

Time se želi, rekao je Miletić, stvarati uvjete u kojima talent, znanje i inovacije ostaju u Istri i razvijaju se u konkretne poslovne prilike i nova radna mjesta..

Miletić je posjetio na tri projekta ukupne vrijednosti od 20-ak milijuna eura za izgradnju školske infrastrukture. Riječ je o izgradnji sportske dvorane osnovne škole u Potpićnu, za koji je Istarskoj županiji odobreno 2,8 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijednost projekta je oko četiri milijuna eura, a iznos od 1,2 milijuna osigurat će županija.

Tu je i rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Žminju sa sportskom dvoranom, vrijedna gotovo 11 milijuna eura, te rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Marčana s izgradnjom dvorane, u vrijednosti pet milijuna eura. Za oba projekta župan Miletić je prošlog tjedna potpisao ugovore s odabranim izvođačem radova.

Istaknuo je i potpisivanje Ugovora o uspostavi i implementaciji webGIS sustava evidencije poduzetničkih zona koji će, kako je rekao "objediniti i vizualizirati ključne podatke s ciljem povećanja transparentnosti i poticanja investicija".

"Pokrenut je i novi ciklus javnih poziva za jačanje konkurentnosti gospodarstva i poticanje zelene tranzicije. Za poticanje razvoja poduzetništva u 2026. godini osigurano je 350 tisuća eura, dok je za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji osigurano sto tisuća eura", kazao je župan. Dodao je da je objavljen i javni poziv za razvoj IKT sektora u vrijednosti od 50 tisuća eura.

Ukupno će tijekom ove godine poduzetnicima i građanima biti na raspolaganju potpore u vrijednosti od 800 tisuća eura, čime Županija nastavlja sustavno ulagati u razvoj poduzetništva, IKT sektora i održivo gospodarstvo, rekao je Miletić