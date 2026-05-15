Smeđi blok se širi na cijeli Zagreb: U njemu neće svi moći parkirati

Naime, na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradske skupštine nalazi se i nova verzija općih uvjeta za parkiranje u Zagrebu . U njoj se spominje i smeđi blok, piše Večernji .

Nakon što je uveden "smeđi blok" parkiranja u Tratinskoj ulici, kao dio privremene regulacije prometa zbog radova u Ulici grada Vukovara, čini se kako bi se on mogao proširiti na cijeli grad .

"Smeđi blok je poseban parkirališni blok u kojem je na temelju zaključka gradonačelnika uspostavljen poseban režim zabrane parkiranja, koji se može odnositi na zabranu parkiranja ili na vremenski ograničeno parkiranje osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ili koriste poslovni prostor u tom području s važećom povlaštenom parkirališnom kartom", stoji u prijedlogu.



Dakle, na području smeđeg bloka moći će parkirati samo osobe koje imaju parkirališne karte. Ostali uvjeti, od broja zona te cijena i načina parkiranja, neće se mijenjati.

Inače, smeđi blok je već ranije bio želja pročelnika za promet Andra Pavune. Eksperiment u Tratinskoj je očito uspio pa se to planira proširiti na cijeli grad. Ako ga Skupština izglasa, dokument stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

