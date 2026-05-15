Jedan Milanovićev potez nagovijestio razdor? SDP-u se ovo neće svidjeti

Kako piše Novi list , Milanović je bio pozvan, ali došlo je do neslaganja oko protokola. Odnosno, državni protokol navodi da Predsjednik Republike ili njegov izaslanik, kao dužnosnik prvog ranga, posljednji govori na događaju (osim ako je prisutan i predsjednik Sabora).

Sjednica se održala 5. svibnja te dok nije bilo Milanovića, premijer Andrej Plenković je kao svoju izaslanicu poslao ministricu zdravstva Irenu Hrstić (inače rođenu u Puli, kao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović op.a).

Iako Zoran Milanović često svjedoči svečanim sjednicama jedinica lokalne samouprave, šefa države ove godine nije bilo na svečanoj sjednici povodom Dana grada Pule gdje je gradonačelnik SDP-ov Peđa Grbin .

Svađa oko protokola

Međutim, Grbin je inzistirao da, mimo protokola, zadnji održi govor. Milanović je odbio i nije se pojavio.

'Što se tiče protokola, nemam komentara. Neka to komentiraju oni koji žele', rekao je Grbin ne otkrivajući previše o trzavicama s Milanovićem.

Inače, Grbin je kao tadašnji šef SDP-a iznenadio javnost kada je na parlamentarnim izborima 2024. godine najavio da se zbog kritika na njegov račun neće kandidirati za premijera već da će, ako SDP-ova lista 'Rijeke pravde' pobijedi, mandatar nove Vlade biti upravo Milanović. Milanović međutim nije podnio ostavku da bi se kandidirao kao primjerice, donedavni bugarski predsjednik koji je pobijedio na bugarskim parlamentarnim izborima u travnju, zbog čega je na sve morao reagirati i Ustavni sud.