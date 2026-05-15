Alarm u Europi: Iranske tajne operacije sve agresivnije, za atentate nude i do 30.000 eura

Iranske obavještajne službe posljednjih mjeseci sve češće koriste kriminalne skupine i plaćene izvršitelje za provođenje sabotaža i zastrašivanja u Europi, uključujući Njemačku, pišu New York Times i WirtschaftsWoche
Prema njihovim navodima, njemačke i europske sigurnosne službe upozoravaju da je riječ o dosad neviđenom intenzitetu aktivnosti povezanih s Teheranom.
Prema istim izvorima, iranske službe su samo u Njemačkoj posljednjih mjeseci navodno planirale oko 40 sabotažnih akcija, a meta nisu samo židovske institucije i protivnici režima, nego i iranska dijaspora u Europi.
Iran promijenio taktiku
Bivši njemački obavještajac, koji je godinama pregovarao s iranskim kolegama oko nuklearnog programa, rekao je za WirtschaftsWoche da su njihove službe nekad bile poznate po vrlo preciznim i profesionalno planiranim operacijama.
No, prema europskim obavještajnim izvorima, prekretnica se dogodila 2018. godine, nakon propale operacije u Beču, kada je razotkriven iranski agent i kompromitirana cijela mreža. Nakon toga Teheran je navodno promijenio pristup te počeo koristiti kriminalce, motociklističke bande i plaćene ubojice, po uzoru na metode koje koriste ruske službe.
Riječ je o takozvanim 'potrošnim' agentima – osobama koje za novac izvršavaju pojedinačne zadatke bez izravne veze s obavještajnim strukturama. Europske službe tvrde da se za atentate navodno isplaćuje između 10 i 30 tisuća eura dok se za manje operacije i plaća znatno manje.
Spominju se Hells Angelsi i švedska mreža Foxtrot
Prema pisanju WirtschaftsWochea, iranske službe navodno su surađivale s članovima motociklističke skupine Hells Angels, ali i s pripadnicima kriminalne mreže Foxtrot iz južne Švedske.
Vođa te mreže, Rawa Majid, prema tvrdnjama zapadnih obavještajaca, povezan je s iranskim režimom, a američki State Department stavio je Foxtrot na popis sankcioniranih organizacija zbog trgovine drogom, nasilnih kaznenih djela i naručenih ubojstava.
Europske službe tvrde da su presrele komunikaciju koja sugerira da su pripadnici Foxtrota ove godine planirali i sabotaže u Njemačkoj, no više detalja nisu željeli objaviti zbog mogućeg ugrožavanja istraga i protumjera.
Židovske institucije među glavnim metama
Sigurnosni izvori navode da su primarna meta iranskih operacija židovske institucije i zajednice u Europi. Prema istraživanju New York Timesa, dvije židovske institucije u velikim njemačkim gradovima bile su među potencijalnim ciljevima.
Europske službe opisuju trenutnu situaciju kao prikriveni rat protiv Židova u Europi.
Istodobno iranski režim navodno pojačava pritisak na dijasporu. Tijekom velikog prosvjeda protiv vlasti u Teheranu, održanog prije nekoliko tjedana u Münchenu, na kojem se okupilo oko 250 tisuća ljudi, među demonstrantima su se, prema tvrdnjama zapadnih službi, nalazili i iranski agenti.
Navodno su pratili, vrijeđali i fizički napadali pojedine prosvjednike koje režim smatra protivnicima. Iako su incidenti prijavljeni policiji i obavještajnim službama, nije bilo uhićenja jer opisi osumnjičenih nisu bili dovoljno precizni.
Tisuće prijetećih poziva i zastrašivanje obitelji
Prema navodima zapadnih službi, posljednjih mjeseci zabilježene su i tisuće prijetećih telefonskih poziva Irancima koji žive u Njemačkoj, čiji je cilj navodno bio zastrašivanje, ali i pokušaj vrbovanja doušnika.
U osobito brutalnom slučaju član obitelji Iranca koji živi u Njemačkoj navodno je bio mučen dok su počinitelji telefonski razgovarali s njim. Taj su razgovor, tvrde izvori WirtschaftsWochea, presrele sigurnosne službe.
Njemačka vlada posljednjih tjedana upozoravala je na visoku razinu prijetnje povezane s Iranom, a glasnogovornik vlasti prvi put priznao je da su se nakon američkih i izraelskih napada na tu zemlju znatno povećale informacije o mogućim planovima Teherana za sabotaže u Njemačkoj.