HRT obilježio čitavo stoljeće: 'U informacijskom prostoru se nerijetko manipulira'

Plenković je posebno naglasio ulogu HRT-a u Domovinskom ratu kao ključnog javnog i nacionalnog medija koji je informirao javnost o ratnim zbivanjima i bio uz hrvatski narod u najtežim trenucima, kao i nezamjenjivu ulogu u pandemiji koronavirusa i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini.

Pohvalio je i simfonijski, jazz i tamburaški orkestar te zbor HRT-a kao važne aktere hrvatske kulture te istaknuo važnost digitalizacije arhiva i dostupnosti sadržaja mlađoj publici.

Upozorio je na opasnosti digitalnog informacijskog prostora u kojem se, kako je rekao, "nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri" te naglasio da javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu. "To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformaciju", poručio je Plenković.