Na ulici u Zagrebu pronađen novac, policija traži vlasnika

Što biste učinili da na ulici nađete novac? Kako je izvijestila zagrebačka policija, čovjek je u Ulici Kaptol u Zagrebu pronašao novčanice, vratio ih policiji te policija sada traži vlasnika. Novac je pronađen 8. travnja oko 12 sati i 15 minuta.

Policija poziva vlasnika da se javi te da informacije o pronađenom novcu može dobiti u V. policijskoj postaji Zagreb, Vlaška 106, Zagreb odnosno pozivom na brojeve telefona 01/4570-120 ili 01/4570-110.