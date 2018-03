Na suđenju Mamićima svjedočili roditelji bivše supruge poreznika Pernara

U nastavku suđenja bivšem čelniku NK Dinama Zdravku Mamiću i ostalima na osječkome Županijskom sudu u utorak je svjedočila Mirjana Atlagić, majka Tajane Pernar, bivše supruge prvookrivljenog poreznika Milana Pernara, koja je, među ostalim, rekla kako su ona i suprug Marko Atlagić uvijek financijski pomagali svojoj djeci te da će tako i dalje činiti

Rekla je da kao liječnica obiteljske medicine ima bruto dohodak od 450 tisuća kuna na godinu, da prihod ostvaruje i od iznajmljivanja poslovnog prostora u Zagrebu za 16 tisuća kuna na mjesec te da od apartmana u Vodicama na godinu zaradi oko šest tisuća eura, a s obzirom na to da joj se suprug bavi poljoprivredom, od vinogradarstva i maslinarstva na godinu zarađuju oko 100 tisuća kuna. S obzirom na to da tužiteljstvo sumnja da su, radi neistinitog prikazivanja porijekla imovine u tom postupku, na poticaj kćeri Tajane, njezin suprug i vodički poduzetnik Leon Zrnić sačinili neistinite ugovore o iznajmljivanju Atlagićevih apartmana tvrtki iz Vodica od 1997. do 2005. godine, svjedokinja je rekla kako su im gosti u tom razdoblju dolazili u apartmane preko agencije 'Lenox', a poslije i samostalno.