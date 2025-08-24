FOTO Jubilarna Trka na prstenac: U Barban stigli brojni visoki gosti

I.V. 24.08.2025 u 19:29

Pedeseta Trka na prstenac, jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih viteških igara u Hrvatskoj, svečano je otvorena u nedjelju u Barbanu, kao i svake godine okupila je 16 konjanika. Ta je manifestacija, čiji prvi povijesni zapis datira u 1696. godinu, nakon gotovo tri stoljeća zaborava obnovljena 1976. godine i od tada neprekidno okuplja najbolje istarske konjanike i tisuće posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva. Od 2016. Trka je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Među brojnim gostima, utrku su pratila i dvojica bivših hrvatskih predsjednika - Stipe Mesić i Ivo Josipović