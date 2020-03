Na širem splitskom području 53 osobe u karanteni

U karanteni na splitskom Duilovu nalaze se 53 osobe od kojih je 31 hrvatski državljanin i 22 stranca, 556 osoba nalazi se u samoizolaciji, a u toj županiji još nije zabilježen nijedan slučaj koronavirusa, priopćio je u srijedu Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije

Stožer je izvijestio i da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja do 4. svibnja obustavilo sve aktivnosti vezano za upise učenika u prvi razred osnovne škole, a roditeljima savjetuju da sve obavijesti o terminima testiranja i liječničkih pregleda mogu pronaći na oglasnim pločama i web stranicama škole.

'Zbog novonastale situacije u Hrvatskoj uzrokovane koronavirusom, a u cilju preventivnog djelovanja, od danas, 18. ožujka reducira se vozni red u prometovanju linija tako da se radnim danima, od ponedjeljka do petka, primjenjuje vozni red od subote', izvijestio je Stožer.

U splitskoj bolnici i danas je nastavljeno preseljenje aparata, predmeta i namještaja iz bolnice Križine na Firule, s obzirom da će se na Križinama liječiti bolesni od koronavirusa iz sve četiri dalmatinske županije. Ta bi bolnica po novom režimu trebala početi raditi već od ponedjeljka.

Kako je Hina doznala od liječnika, odnosno šefova pojedinih odjela, preseljenje se odvija u najboljem redu, dinamikom kakvu su i očekivali, a za sada na tim poslovima volontiraju pripadnici navijačke skupine Torcida.

Liječnici su i više nego zadovoljni njihovom suradnjom, kažu kako su ono što su do sada preselili u drugu bolnicu donijeli neoštećeno i da će to preseljenje trajati još najmanje do početka idućeg tjedna.

U bolnici Križine više nema ležećih pacijenata jer su prebačeni na Firule, a tek manji dio i u Toplice. Sobe za prihvat prvih pacijenata tako bi već od ponedjeljka trebale biti spremne, no unatoč tome još se uvijek pouzdano ne zna hoće li se prva zaražena pacijentica iz Biograda na moru liječiti u splitskoj ili zadarskoj bolnici.

U splitsku je bolnicu zaprimljen i stariji bračni par čiji se nalazi krvi te briseva grla i nosa još uvijek čekaju. Njih je navodno posjetila kći iz Zagreba za koju se kasnije utvrdilo da je zaražena koronavirusom.