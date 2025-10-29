brzo deaktivirana

Na krovu Poljuda pronađena tromblonska mina zaostala iz Domovinskog rata

M. Šu.

29.10.2025 u 17:50

Stadion Poljud
Stadion Poljud Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nesvakidašnja situacija odigrala se danas na Poljudu. Tijekom građevinskih radova na krovištu stadiona radnici su uočili tromblonsku minu, zaostalu iz vremena Domovinskog rata.

Radnici su odmah obavijestili policiju, a na teren su ubrzo stigli specijalizirani službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split, piše Dalmatinski portal.

Područje je brzo osigurano, a stručnjaci su pažljivo uklonili eksplozivnu napravu sa stadiona. Budući da nije bilo moguće sigurno je transportirati, odlučeno je da se uništi na licu mjesta. Kontrolirana eksplozija izvedena je tijekom poslijepodneva na južnoj strani Poljuda, uz sve propisane sigurnosne mjere.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je akcija uspješno okončana – nitko nije ozlijeđen i nije nastala materijalna šteta. 

