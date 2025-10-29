Na krovu Poljuda pronađena tromblonska mina zaostala iz Domovinskog rata

Radnici su odmah obavijestili policiju, a na teren su ubrzo stigli specijalizirani službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split, piše Dalmatinski portal.

Područje je brzo osigurano, a stručnjaci su pažljivo uklonili eksplozivnu napravu sa stadiona. Budući da nije bilo moguće sigurno je transportirati, odlučeno je da se uništi na licu mjesta. Kontrolirana eksplozija izvedena je tijekom poslijepodneva na južnoj strani Poljuda, uz sve propisane sigurnosne mjere.