Incident u Splitu: Agencija za istraživanje nesreća pokreće sigurnosnu istragu

V. B.

16.05.2026 u 17:33

Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic
Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, oglasila se nakon incidenta u Zračnoj luci Split u kojem avion Croatia Airlinesa nije uspio poletjeti za Frankfurt već je izašao s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenje motora od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze

'Dana 16. svibnja 2026. godine oko 13:35 sati po lokalnom vremenu dogodila se ozbiljna nezgoda zrakoplova Airbus A220-300 kompanije Croatia Airlines u Zračnoj luci Split. Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu. Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.

Svi putnici su dobro

Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP. Agencija pokreće sigurnosnu istragu', navodi u priopćenju Vukić.

Podsjetimo, incident se dogodio u 13.30 sati, u avionu je bilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Prema priopćenju Croatia Airlinesa svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen. Također su istaknuli da je posada postupala u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama i zaustavila zrakoplov.

Airbus CA u ZL Split Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Oštećeni zrakoplov uklonjen je s piste i zračni promet za Split i iz Splita ponovno je uspostavljen oko 16 sati, a do tada su svi dolazni letovi preusmjeravani su u druge zračne luke, prvenstveno u Zadar i Zagreb.

