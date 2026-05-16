Incident u Splitu: Agencija za istraživanje nesreća pokreće sigurnosnu istragu

'Dana 16. svibnja 2026. godine oko 13:35 sati po lokalnom vremenu dogodila se ozbiljna nezgoda zrakoplova Airbus A220-300 kompanije Croatia Airlines u Zračnoj luci Split. Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu. Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.

Svi putnici su dobro

Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP. Agencija pokreće sigurnosnu istragu', navodi u priopćenju Vukić.