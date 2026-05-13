Rafalei, Kiowe, Bayraktari: Pogledajte jednu od najkompleksnijih vojnih vježbi u Hrvatskoj

Ministarstvo obrane potvrdilo kako je po prvi put održana simulacija bojnih gađanja ciljeva na zemlji laserski navođenom bombom iz besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2.
Podsjetimo, Hrvatska je za 67,01 milijun eura bez PDV-a nabavila šest naoružanih besposadnih letjelica turske proizvodnje te centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova, pripadajuća ubojita sredstva te tehničku i obučnu suradnju sa stručnjacima tvrtke Baykar.
Uz to, bojna gađanja su izvedena iz borbenih helikoptera Kiowa Warrior te borbenih aviona Rafale. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih obučnih događaja, usmjerenom na održavanje i razvoj borbenih sposobnosti, poručili su iz MORH-a.
"Na Vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja uspješno je provedena vojna vježba HRZ-a koja je uključivala bojna gađanja iz borbenih helikoptera Kiowa Warrior te simulirana gađanja ciljeva na zemlji višenamjenskim borbenim avionima Rafale i besposadnim sustavima Bayraktar uz potporu JTAC timova", potvrdio je na Facebooku ministar obrane Ivan Anušić.
"Čestitam svim sudionicima na uspješnom završetku jedne od najzahtjevnijih vježbi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, usmjerene na jačanje borbenih sposobnosti", dodao je.