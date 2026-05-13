Rafalei, Kiowe, Bayraktari: Pogledajte jednu od najkompleksnijih vojnih vježbi u Hrvatskoj

Podsjetimo, Hrvatska je za 67,01 milijun eura bez PDV-a nabavila šest naoružanih besposadnih letjelica turske proizvodnje te centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova, pripadajuća ubojita sredstva te tehničku i obučnu suradnju sa stručnjacima tvrtke Baykar.

Ministarstvo obrane potvrdilo kako je po prvi put održana simulacija bojnih gađanja ciljeva na zemlji laserski navođenom bombom iz besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2 .

Uz to, bojna gađanja su izvedena iz borbenih helikoptera Kiowa Warrior te borbenih aviona Rafale. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih obučnih događaja, usmjerenom na održavanje i razvoj borbenih sposobnosti, poručili su iz MORH-a.

"Na Vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja uspješno je provedena vojna vježba HRZ-a koja je uključivala bojna gađanja iz borbenih helikoptera Kiowa Warrior te simulirana gađanja ciljeva na zemlji višenamjenskim borbenim avionima Rafale i besposadnim sustavima Bayraktar uz potporu JTAC timova", potvrdio je na Facebooku ministar obrane Ivan Anušić.