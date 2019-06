Na konferenciju u Split dolazi 600 znanstvenika iz 45 zemalja, a među njima čak četiri nobelovca

Čak četiri dobitnika Nobelove nagrade sudjelovat će na četverodnevnom kongresu posvećenom forenzičkoj i antropološkoj genetici, koji započinje u ponedjeljak u Splitu u organizaciji Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti (ISABS), Specijalne bolnice Sveta Katarina i vodeće američke Mayo Clinic te u suradnji s Američkom akademijom za forenzične znanosti

Riječ je o znanstvenom događaju koji već 22 godine, u dvogodišnjim ciklusima, okuplja svjetsku znanstvenu elitu i zahvaljujući kojem je Hrvatsku dosad posjetilo više od 6000 znanstvenika iz 70 država, a predavanja je održalo 600 vrhunskih svjetskih znanstvenika uključujući šest dobitnika Nobelove nagrade iz medicine i kemije. U znanstvenom odboru ISABS-a je također četvero dobitnika Nobelove nagrade.

Ove godine u Split dolaze prof. dr. Paul Modrich (Duke University), prof. dr. Avram Hershko (Technion), prof.dr. Robert Huber (Max Planck Institute of Biochemistry) i prof. dr. Ada Yonath (Weizmann Institute of Science). Pored nobelovaca, u radu kongresa će sudjelovati i znanstvenici i liječnici iz vodećih svjetskih institucija kao što su Harvard School of Medicine, MIT, University of Pennsylvania, Penn State University, Duke University, The Technion-Israel Institute of Technology, Stanford University, University of New Haven, Columbia University, Mayo Clinic, Weizmann Institute of Science, George Washington University, The Wake Forest University, King’s College, UC Davis, University of California-Berkley i drugih.

Ovogodišnja glavna tema su personalizirana i regenerativna medicina, farmakogenomika, molekularna dijagnostika, terapija matičnim stanicama, genska terapija, epigenetika, mikrobiom, genetika raka, imunoterapija, forenzička i antropološka genetika te analize drevne DNA. Pokrovitelj događaja je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.