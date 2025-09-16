Na jesen rastu računi: Vlada smanjuje subvencije na struju i plin

Premijer Andrej Plenković jučer nije htio otkrivati puno detalja , rekavši da će novi paket mjera biti vrijedan 175 milijuna eura. 'Riječ je o postupnom otpuštanju mjera, sa još uvijek značajnom subvencijom građanima, gospodarstvu i institucijama', kazao je.

Novim paketom mjera, kako je već i ranije najavljeno, ići će se u postupno ukidanje energetskih subvencija na struju i plin. Prve mjere uvest će se od 1. studenog, dok bi drugi val smanjenja subvencija trebao ići od početka 2026. Dodatno smanjenje se očekuje na proljeće sljedeće godine, a od 1. siječnja 2027. trebalo bi se potpuno izaći iz mjera.

Dodao je kako će se ići s ciljanim, kalibriranim mjerama prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, osobito ugroženim kupcima energentima s vaučerima od 70 eura i za struju i za plin.

'To je 117.000 ljudi koji će u Hrvatskoj biti korisnici tih vaučera. Nastavlja se i s pomoći pružateljima socijalnih usluga, udomiteljskim obiteljima i nezaposlenim hrvatskim braniteljima, a nastavlja se i sa subvencioniranjem studentske prehrane te će obroci ostati na više nego priuštivih 0,86 eura', kazao je.

Koliko će rasti računi za struju, plin i toplinsku energiju?

Što se tiče subvencija za struju, plin i toplinsku energiju, one će se otprilike prepoloviti. Država je do sada sa stotinjak eura godišnje subvencionirala trošak struje prosječnog kućanstva s godišnjom potrošnjom od 3000 kilovatsati. To znači da će građani i mali i srednji poduzetnici sada plaćati 50 eura više godišnje, odnosno oko četiri eura više mjesečno.

Prepoloviti će se i subvencije za plin. Država je do sada subvencionirala s 85 eura godišnje kućanstva koja u prosjeku troše 12.000 kilovatsati, javni i neprofitni sektor te malo poduzetništvo. Od 1.listopada imat će oko 42 eura više godišnje račune za plin prema postojećim cijenama tog energenta. To je prosječno mjesečno povećanje računa oko 3,5 eura.

Kada je riječ o toplinskoj energiji, radi se o gotovo 160 tisuća kupaca u gradovima poput Zagreba, Osijeka, Siska, Zaprešića, Velike Gorice i Karlovca. Njima su se računi subvencionirali sa 200 eura godišnje, a sada će se subvencija smanjiti za 100 eura, zbog čega će se cijena na računima povećati za 15 posto.