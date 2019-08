Na Jadranu sunčano i toplo, ali u unutrašnjosti nastavak grmljavinskih nevremena

U nedjelju se pljuskovi očekuju uglavnom u unutrašnjosti. Prema sinoptičkoj karti - i danas ćemo biti u polju povišenog tlaka zraka, ali zbog pritjecanja vlažnog zraka s juga i jugozapada atmosfera neće biti posve stabilna. Na istoku zemlje će prevladavati sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno.

Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20, a najviša dnevna između 30 i 32. U središnjim krajevima djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Ponegdje su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito poslijepodne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Jutarna temperatura od 15 do 17, uz obalu između 22 i 25, a najviša dnevna od 26 do 28, na moru između 30 i 32. U Dalmaciji sutra pretežno sunčano i vruće, ali u njezinoj unutrašnjosti, uz umjeren i jak razvoj oblaka, može biti pljuskova i grmljavine.

Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 21 do 24, a najviša dnevna između 31 i 33. I na južnom Jadranu slično - većinom sunčano i vruće uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar.

Temperatura zraka slična kao na srednjem dijelu. Idućih dana u unutrašnjosti vrlo toplo i vruće, ali nestabilno. Povremeno će biti pljuskova i grmljavine koji lokalno mogu biti i izraženiji, osobito u ponedjeljak. Bit će i sparno, a vjetar uglavnom slab.