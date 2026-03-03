Grgić iz zatvora dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške

Vlada bi u roku tri mjeseca trebala raspisati izbore za gradonačelnika Nove Gradiške, jer je ostavka došla u prvoj polovici novog mandata.

Grgić je uhićen sredinom veljače u akciji Uskoka. Tereti ga se da je od veljače 2024. do travnja 2025. tražio novac i protuusluge u nekoliko poslova povezanih s nekretninama i javnom nabavom.