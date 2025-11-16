Muž joj je bio prva žrtva Černobila, sad je poginula u ruskom napadu

Valerij Hodemčuk , operator cirkulacijske pumpe, bio je u glavnoj sjevernoj dvorani reaktora kada je eksplozija u travnju 1986. razorila postrojenje. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno i ostalo je zatrpano ispod srušene konstrukcije.

Predsjednik Volodimir Zelenski opisao je smrt Natalije Hodemčuk kao 'novu tragediju izazvanu Kremljem', gotovo četiri desetljeća nakon što je njen suprug Valerii poginuo u reaktoru broj četiri nuklearne elektrane, piše Guardian .

Udovica prvog sovjetskog inženjera koji je izgubio život u eksploziji nuklearne elektrane Černobil poginula je u petak tijekom masovnog napada ruskih dronova i raketa na ukrajinsku prijestolnicu, priopćile su ukrajinske vlasti.

Nakon katastrofe, Natalija je evakuirana iz Pripjata i preseljena u stan na lijevoj obali Kijeva. Upravo u tu zgradu, poznatu među stanovnicima kao 'Černobilska kuća', u petak je udario ruski dron.

Snimke i izjave svjedoka pokazuju da se letjelica zabila u bočnu stranu stambene zgrade u ulici Honoré de Balzac u četvrti Troješčina. Natalija je zadobila opekline na 45 posto tijela i ubrzo je preminula u bolnici. U napadu je poginulo još šest civila.

Zgrada je dom brojnim bivšim radnicima nuklearne elektrane, među kojima i Oleksiju Ananenku, jednom od trojice inženjera koji su se 1986. spustili u spremnik ispod reaktora i time spriječili drugu, još razorniju eksploziju.

Ukrajinska državna agencija za upravljanje isključenom zonom priopćila je da je Hodemčuk trebala sudjelovati u fotografiranju povodom obilježavanja 40. godišnjice katastrofe.

'Izgubili smo ženu koja je prošla pakao Černobila, izgubila muža, odgojila djecu i izdržala tragedije koje bi slomile gotovo svakoga – ali ne i nju', naveli su iz agencije.

'Živjela je dostojanstveno, tiho, s toplinom i snagom koja je nadahnjivala sve koji su je poznavali.'

Dodali su da je njezina smrt još jedan podsjetnik da je 'Rusija teroristička država koja ne poznaje ni čovječnost ni suosjećanje'.

Natalija i Valerij upoznali su se 1970-ih u menzi u Pripjatu, gdje je ona radila kao prodavačica. Imali su dvoje djece, sina Oleha i kćer Larisu. Nakon eksplozije, Natalija je satima obilazila medicinsku jedinicu i improviziranu mrtvačnicu u potrazi za tijelom supruga prije nego što je dobila naredbu da spakira nekoliko stvari i napusti grad s djecom i ostalim zaposlenicima elektrane.

'Rekli su im da odlaze na tri dana. Pokazalo se da je to bilo zauvijek', napisala je ukrajinska novinarka Tamara Hrušč u posveti na Facebooku.

Hrušč, koja je intervjuirala preživjele za dokumentarnu seriju o Černobilu, istaknula je da je ruski napad ponovno ostavio mnoge od njih bez doma.

'Ne mogu vjerovati. Natalija je već godinama imala kronične bolesti uzrokovane katastrofom iz 1986., a sada se suočila s novom tragedijom', napisala je.

Rusija je posljednjih mjeseci dramatično pojačala zračne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Velik broj gradova, uključujući Kijev, trpi česte nestanke struje. Zelenski je objavio da su ruske snage prošlog tjedna lansirale 'gotovo 1.000 dronova, oko 980 navođenih bombi i 36 projektila različitih tipova', uz nove udare na Harkiv, Odesu i Dnjepar.

'Svaka noć zahtijeva višeslojnu protuzračnu obranu – sustave protuzračne obrane, borbene zrakoplove, mobilne vatrene skupine i presretačke dronove. Aktivno radimo s partnerima na jačanju zaštite Ukrajine', poručio je Zelenski.