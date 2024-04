Muškarci ozlijeđeni u pucnjavi i napadu sjekirom u Kaštelima nisu životno ugroženi

Napadnuti 46-godišnjak, koji je pripadnik HGSS-a, ima teške tjelesne ozljede trbuha, desne strane prsišta i natkoljenice, dok je drugi muškarac (48), koji mu je pohitao pomoći nakon što je ustrijeljen, zadobio tešku tjelesnu ozljedu loma kostiju lubanje koja mu je nanesena sjekirom.

Incident se dogodio oko 19.30 sati u Kaštel Štafiliću kada je J.K. prvo propucao pripadnika HGSS- a, a kada je on od zadobivenih ozljeda pao na pod prišao mu je muškarac koji mu je pokušao pomoći. U tom trenutku je s dvije sjekire do njih dotrčao napadač koji je pomagača s leđa udario sjekirom po glavi. Muškarac koji je dobio sjekirom po glavi uspio je na trenutak svladati napadača. Ubrzo su mu u pomoć priskočili Kaštelani koji su napadača nakon nekog vremena uspjeli svladati i zadržati do dolaska policije. I napadač je ozlijeđen. Zadobio je ozljede nosa.